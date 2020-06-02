И по заявкам - граффити

Тихий патриархальный дворик в исторической части Уфы, где на скамеечке под липами обычно сидят бабушки, а в песочнице возятся детишки. Сегодня здесь почти нет людей, но завтра тишину нарушит гул экскаваторов и грузовиков.

- В этом году удалось попасть в программу «Башкирские дворики», чему очень рады, - рассказывает старшая по подъезду дома №6 по улице Зайнуллы Расулева Нина Степанцова. - Старшее поколение поставило условие сохранить и благоустроить зону отдыха, молодежь заявила о желании расширить парковку и установить спортплощадку.

С началом теплых дней, когда не только оживает природа, но и появляется возможность вести строительные работы, в районе активизировалась реализация программы комплексного благоустройства «Башкирские дворики». Сегодня во дворе домов №6 и 8 по улице Зайнуллы Расулева и №11/1 по улице Салавата Юлаева прошло совещание, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации района Салават Тагиров, и.о. начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан, представители жилищных, подрядных организаций и других структур. Отмечено, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.

- Здесь установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, газоны удобрят черноземом и засеют травой, - рассказал заместитель директора УЖХ Кировского района Ильшат Муслимов. - Установим новые контейнерные площадки с раздельным сбором мусора и защищающим экраном. Подпорные стены будут заштукатурены, и на них появится граффити. Тематику художникам подскажут сами жители.

По его словам, авторы проекта постарались учесть все пожелания местных жильцов. Качество работ и сроки их окончания зависят от генерального подрядчика - «Дортрансстроя».

В другом дворе - дома по Цюрупы, 44 - работы уже ведутся. Специалисты подрядной организации приступили к установке бордюрных ограждений и планировке проезжей части придомовой территории. Скоро здесь будет уложено асфальтовое покрытие, установлены объекты благоустройства. Будущий двор объединит дома, которые находятся рядом: № 44 и 44/1 по улице Цюрупы, № 125/1 по Чернышевского и № 125/1 по Коммунистической.

- В этом году применен комплексный подход. Для того, чтобы благоустройство охватило как можно больше территорий, почти каждый проект объединяет 3-4 дома, - объяснил начальник информационно-аналитического отдела района Сергей Полетавкин. - Всего в районе отремонтируют 8 дворовых территорий, охватывающих 30 многоквартирных домов.

По программе местных инициатив прошли 11 проектов. Благодаря правильному оформлению все заявки прошли конкурсный отбор. По желанию жителей в Кузнецовском затоне отремонтируют проезжую дорогу, в поселке Аэропорт и Кооперативной поляне установят детские площадки.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.