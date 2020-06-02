Вернут прежний лоск

Продолжается реконструкция балконов и декоративных элементов двух восьмиэтажек – символов района. Подрядная организация приступила к демонтажу лепнины и балюстрады. После чего элементы будут восстановлены.



Напомним, что капитальный ремонт восьмиэтажек был выполнен в 2015 году, но он не затронул внешнего декора зданий. Это связано с тем, что дома имеют статус памятников архитектурного наследия, и их уникальные декоративные элементы требуют специальной реставрации.



Заказчиком работ по реконструкции декоративных элементов выступает Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан.



Для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ территория ограждена, а жители могут передвигаться по смонтированному переходу.



На подложке



Один из главных символов района - восьмиэтажки, возвышающиеся на самой высокой точке северной части города. В 1954 году на проспекте Сталина (ныне - улица Первомайская) был сдан в строй первый из двух восьмиэтажных жилых домов, возведенных по проекту архитекторов М. Лысогорского и В. Голосова.



Это первые в городе высотки. На них приезжали посмотреть, любовались, а тем, кто живет на самом верху, завидовали и интересовались — «не страшно ли там жить?»



Восьмиэтажки уже сами по себе уникальные здания - памятники архитектуры ХХ века. Во-первых, они построены, как говорится, в сталинском стиле - с высокими потолками. Во-вторых, отделка наружных стен этих зданий и сегодня глаз радует. В-третьих, в восьмиэтажках смонтированы одни из первых лифтов в системе городского жилищно-коммунального хозяйства. На них приезжали кататься из южной части Уфы.



Если присмотреться, то можно заметить различия в облике зданий. Строили их не параллельно, а с разницей в 3 года, в 1954 и 1957. Проектировали уфимские небоскребы XX века ленинградские архитекторы – еще один привет из Питера.

Агния АСТАФЬЕВА.

Корзинка

Капитальный ремонт знаменитых черниковских восьмиэтажек обойдется почти в 17 млн рублей. На ремонт крыш выделено 9 млн, на реставрацию архитектурных элементов — 7,8 млн.