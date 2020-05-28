Башкирский бизнес – на Alibaba

С 26 по 29 мая в формате онлайн проходит Неделя предпринимательства в РБ. Прямые эфиры транслируются в YouTube. Она началась с видеоконференции с участием руководителей деловых и общественных структур республики.

Вызов предпринимательству

– Мы прошли с вами очень тяжелый период – апрель, май – и сейчас постепенно возрождаемся и начинаем работать. И всю эту неделю с бизнесменами, деловыми объединениями мы будем обсуждать вопросы выхода их кризиса, антикризисного управления, изменения форматов работы - на маркетплейсах, перехода на онлайн-режим, – отметила председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова. – На первой видеоконференции обсуждаем, что еще необходимо нам доработать, чтобы помочь предпринимателям. Задача - совместно найти выходы и решения, как мы будем существовать в новом мире.

- Встречаем праздник - День российского предпринимательства в особых условиях. Пока радоваться особых поводов нет. Но человек устроен так, что мы оптимисты по жизни. Нужно, засучив рукава, заниматься работой. И в этом смысле мне всегда нравилось слово «предприниматель» - от предпринимать, - отметил в своем выступлении Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин. - Если говорить об этих тяжелых месяцах, они еще не закончились, еще будет неприятное послевкусие, когда мы будем выходить из кризиса. Я предполагал, что сработает эффект «сжатой пружины». Вроде бы и спрос, и предложение сожмётся, а потом отстрелит. Но сейчас не сильно уверен. Надеюсь, что мы выйдем из этого кризиса с уроками и новыми взглядами. Мы, конечно, потеряем кого-то в наших рядах, но чисто в организационно-правовом поле. Закроется одно ООО – откроется новое. Главное, чтобы у людей не исчез дух предпринимательства.

- Наш профессиональный праздник объединяет бизнесменов, которые работают в самых разных отраслях, вносят свой вклад в развитие экономики страны. Желание брать ответственность на себя не каждому дано, и это заслуживает самого высокого уважения. Сегодня открываются новые ниши и тренды. Пройдет время, и будем вспоминать этот период так: «Мы это прошли», - рассказал председатель Башкортостанского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Айдар Зубаиров.

- В текущей ситуации очень востребованными инструментами стали нетворкинг, встречи бизнес-фэмили, которые проводятся с 2015 года. Живые инструменты - семинары, встречи с приглашением спикеров. 70 процентов всех предпринимателей нуждаются в наставниках. Наш Молодежный комитет - один из самых активных в России, - продолжил тему сопредседатель, исполнительный директор БРО «ОПОРА РОССИИ» Тимур Лукманов.

- Кризис в свое время помог мне перейти на другую ступень. Сейчас у предпринимателей есть шанс стать шире, сильнее и масштабнее. Союзу предпринимателей г. Уфы уже 22 года. Такие союзы нужны тогда, когда становится непросто в жизни. Главный фокус был нами сделан на информировании предпринимателей, максимально консультировали всех, кто в этом нуждался, - отметила председатель Союза предпринимателей Уфы Ольга Одинокова.

- Наш центр не останавливал свою деятельность ни на минуту. Этот период оказался неким вызовом для общества, бизнеса и конкретно для нас. Мы начали работать круглые сутки из-за существенных изменений – закрытие границ, авиарейсов, жёсткие карантинные меры, очереди на таможне. Все это привело к тому, что нам необходимо было решать очень много вопросов, связанных с логистикой. Российский экспортный центр развернул оперативный штаб. А мы, как обособленное подразделение, тоже находились на передовой. В этих условиях бизнес повел себя по-разному, многие продолжали активно работать, начали уходить в онлайн-продажи. Мы поддержали в организации онлайн-площадок, с решением таможенных вопросов. Например, башкирские предприниматели размещаются на мировых площадках Alibaba, eBay, Satu.kz (маркетплейс Казахстана). Стараемся помочь, чтобы они нашли новые рынки сбыта, - пояснил руководитель Обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Уфе Ренат Маняпов.

Открыть новые перспективы

Также в рамках Недели предпринимательства состоялась сессия «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?». Модератором выступил основатель и владелец компании Tolstoywear Михаил Кузнецов.

- Несмотря на карантин, эти месяцы были очень насыщенными. Со всеми партнёрами пришлось выстраивать заново финансовые взаимоотношения — подписывать допсоглашения к существующим договорам аренды. Мы максимально пошли навстречу по периоду апрель-май: полностью отказались от начисления арендной платы для тех, кто был закрыт, сохранив лишь эксплуатационные затраты. Это не очень большие суммы для предпринимателей. Для тех, кто имел право работать, сделали скидку минимум 50 процентов. Тем самым поддержали наших партнеров. Мы как торговый центр — с одной стороны, находимся на передовой, с другой — являемся конечным этапом для потребителя. И сегодня очень сильно чувствуются кризисные, карантинные явления, наши личные сборы понизились до 95%, — отметил управляющий ТРЦ «Ультра» Антон Горбачев.

- Мы 20 лет на рынке, 200 точек в России и СНГ. Вдруг стало ясно, что можно многое делать онлайн. Запустили живые онлайн-уроки. Результат — 81% участников Бэби-клуба ушли в онлайн. Сокращаем расходы, переехали в маленький офис. Сейчас очень важен обмен опытом и взаимодействие, — в свою очередь рассказал основатель сети детских центров «Baby Club» Юрий Белонощенко.

- У многих местных производителей продукция закупается клиентами, которые находятся в торговых центрах. Вот и мы по продажам просели очень сильно, просто потому что наши ТЦ закрылись. Но за неделю до внедрения режима самоизоляции мы пришли к тому, что нужно запускать собственную доставку продуктов питания. Будем и дальше развивать это направление. Но с одной частью нашего бизнеса нам придется распрощаться. Он просто не выстоял.

Я была инициатором проекта фуд-акселератор в Стерлитамаке и очень благодарна, что Госкомитет по предпринимательству РБ поддержал нас. Зачем это нужно? Информация, которая касается производства питания, зачастую очень разрозненная. При открытии на процесс подготовки, получение сертификатов, документов должно уходить месяц-два, а у нас ушло полгода. А сейчас — идеальные условия для открытия и запуска в сфере «пищевки», — заявила сооснователь компании «Ремесленный шоколад из Башкирии Chocottа» Марина Григорьева.

Бизнес-шериф советует

Вчера, 27 мая, в рамках второго дня Недели предпринимательства состоялась конференция Business Western: задай вопрос своему бизнес-шерифу. Предприниматели из разных уголков республики обращались с реальными проблемами, писали вопросы в чате. С вопросом к бизнес-шерифу Уфы Николаю Фадееву обратился Захар Низамов: «Можно ли начинающему предпринимателю в сфере IT получить помещение на льготных условиях?».

- В Уфе действуют семь коворкинг-центров. Кроме того, на бульваре Ибрагимова, 19 на базе городского Фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства работает бизнес-инкубатор в IT-сфере. На сегодня стоимость для резидента около 2,5 тысяч рублей за оборудованное рабочее место. Поэтому, все потенциальные предприниматели, готовые работать в сфере IT, добро пожаловать.

- Какие вопросы у предпринимателей сегодня возникают в Уфе, с какими обращениями приходят к вам?

- В каждом из семи районов Уфы есть закрепленные заместители главы администрации района, и работа проводится и на местах, и в мэрии. В городе есть Фонд поддержки предпринимательства. Еженедельно проводим «Деловую среду», на которой рассматриваются вопросы не только с поддержкой, но и стартапами.

- Как попасть на эти встречи?

- Каналов взаимодействия много. Во-первых, через сайты investrb.ru и invest.ufacity.info. Второе – через соцсети, все мы представлены, реакция будет оперативной. И еще один канал - через заместителей глав районных администраций Уфы.

- Вы говорите о стартапах, какие бизнесы сейчас запускаются в Уфе?

- Для нас это тоже стало неожиданностью. На днях мы общались с Риммой Юрьевной Бойцовой, я констатировал факты повышения предпринимательской активности именно в сфере стартапов. В сентябре проводили срез потенциальных предпринимателей – в основном все хотели заняться торговой деятельностью, общепитом, потребительскими услугами. Сегодня большинство планируют стартовать именно в производственной сфере. Направлений много. К примеру, обратился бизнесмен, который долгое время занимался реализацией чулочно-носочных изделий, возил их из-за границы. Просчитав экономику проекта, пришел к выводу, что ниша не занята и можно открыть такое производство в Уфе.

Корзинка поставить ближе к первой главе:

Из чата YouTube поступали вопросы спикерам видеоконференции. Один из конкретных:

- «Что нужно делать, чтобы попасть на площадку «Алибаба?».

- Обратиться в центр поддержки экспорта, заключить соглашение. Для предпринимателей это будет бесплатно — можно разместить до 10 позиций товара. Единственное требование — хорошие фотографии и описание на английском языке. оставлю в чате телефон и электронный адрес, — ответил руководитель Обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Уфе Ренат Маняпов.

Альфия ИБРАГИМОВА.