«Словно рубины на праздник дареные...»

На склоне улицы Карла Маркса, ведущем к железнодорожному вокзалу, посадили 80 молодых рябин. Это продолжение работы по озеленению территории, начатой в 2019 году.

В этот раз экологическое мероприятие совпало с уже полюбившейся многим акцией «Зеленая Башкирия», которую посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочили к международной акции «Сад памяти».

Как пояснил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации района Уфы Ильнур Идиятуллин, Рябиновая аллея памяти - это возможность выразить уважение ветеранам.

- Мы чтим и помним их подвиги, поэтому хотим увековечить имя каждого погибшего, высадив дерево. Через несколько лет это место станет одним из самых красивых в Уфе и, надеемся, любимых горожанами и долгое время будет напоминать о героизме, проявленном русскими солдатами во время Великой Отечественной войны, - сказал Ильнур Мансурович.

Субботник провели силами ЖЭУ и МБУ по содержанию и благоустройству района. Из-за особенностей рельефа от механизированной посадки отказались - все ямы вскопали вручную.

- Чтобы успели прижиться, пока не началось сокодвижение, молодые деревья сразу полили, - рассказывает сотрудник Управления Риф Гараев.

Зеленый фонд района также пополнили березы, липы и сирени, высаженные во дворах домов на улицах Менделеева, Ленина, проспекте Октября, 50 лет СССР, Комсомольской. Вскоре к мероприятию присоединились неравнодушные жители. Ученик художественной школы № 2 им. А.Э. Тюлькина Самат Гильманов вместе с братом, мамой и дедушкой посадили 100 саженцев в деревне Новофедоровке Аургазинского района. А директор музыкальной школы № 4 Александр Чернов посадил 18 пирамидальных тополей вокруг своего дома.

Те, кто еще не успел внести свою лепту в озеленение города, смогут сделать это, не нарушая режим самоизоляции: посадите дерево у себя на участке и разместите фото в соцсетях с хештегами #ЗеленаяБашкирияДома и #СадПамятиДома, а также на официальном сайте акции садпамяти2020.рф. Там есть возможность нанести свое дерево на интерактивную карту и стать частью «доброго флешмоба».

Администрация района в поддержку акций предлагает разместить в социальной сети ВКонтакте в группе Советский район Уфа свои рисунки и поделки, пройдя по ссылке: https://vk.com/album-92153664_270385810. Первые участники виртуального мероприятия уже есть.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.