Десант на передовой

Пока город замер в самоизоляции, в парках и аллеях высаживаются «десантники» в зеленых костюмах «Горзеленхоза»…

Вооружившись актуальной в сезон коронавируса амуницией - масками и перчатками - мы отправились на экскурсию по «красной линии». Стартовали от остановки «Дом Печати» и взяли курс на север.

Вот наш автомобиль пролетает перекресток улицы Города Галле, 50 лет СССР - и на газонах недалеко от Горсовета мы видим работающих людей. Начальник производственного отделения №1 МБУ «Горзеленхоз» Денис Артемьев - здесь же.

- Все ли идет по плану?

- Высадку цветов начали 1 мая, с тех пор работаем каждый день. Оформляем клумбы вдоль проспекта Октября, на площади Ленина, возле трибун администрации города. Из запланированного к 9 мая выполнена половина. Полностью завершим ко Дню города, - поясняет Денис Артемьев.

Только на территории Октябрьского района задействовано ни много ни мало 62 человека. Во избежание распространения инфекции соблюдают полутора-двухметровую дистанцию.

На клумбах - преимущественно петунии разных цветов, цинерарии, бархатцы. Они более приспособлены к нашему климату.

- К посадке начинаем готовиться еще с осени. Планируем, где добавить цветники, сколько нужно рассады вырастить, какие новые виды внести, чтобы было еще красивее, - добавил Денис Артемьев.

Прямоугольные клумбы возле трибун Горсовета почти готовы. На одной из них по заранее намеченным контурам рисунка проявляется цветок курая, на другой - куница с герба Уфы. А на площади Ленина - ленты с геометрическим орнаментом: круги и ромбики. Пока они неокрепшие и редкие, но уже через пару дней пребывания на свежем воздухе разрастутся в махровый ковер.

В Орджоникидзевском районе перед входом в парк Победы нас встретил начальник производственного отделения №2 МБУ «Горзеленхоз» Рамиль Туктаров и с радостью провел по территории, показывая работу.

Перед новой аркой возле главного входа настроение создают два огромных цветника с изображением звезды. Пятиконечная фигура, заполненная ярко-алыми сальвиями с бордовым обрамлением из ирезине (это кустарник с бордовыми листьями), ярко выделяется по контрасту с серебристыми цинерариями. На две эти клумбы площадью 60 квадратных метров потребовалось порядка 5 600 цветов.

- Успеете ли завершить все к 9 Мая? В каком одеянии парк встретит праздник?

- Первая машина с рассадой подъехала 29 апреля. Работаем уже неделю. До 7 мая планируем завершить, - уверяет Туктаров.

Оно и понятно: площадка перед входом уже готова. Осталось навести последние штрихи. Вдоль дорожки, ведущей к вечному огню, засадить желтыми бархатцами георгиевские ленточки, вокруг атомной подводной лодки на Мемориальном комплексе погибшим морякам - организовать 3D-цветники.

Работы по озеленению ведутся также на участках от Горсовета до черниковского моста, в Парке культуры и отдыха имени Калинина, куда мы тоже заглянули в этот раз. А предложение специалистов «Горзеленхоза» побывать на других «фронтах», где развернулись «десантники», оставили до следующего репортажа. Верьте на слово: радующие глаз цветы высадят по всему городу - к 9 Мая Уфа преобразится!

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.