Экзамен по вирусу - на «отлично»

О том, как живет район в сегодняшнее непростое время, людях, проблемах и главных задачах - наш разговор с главой администрации Октябрьского района Сергеем Плотниковым.

- Сергей Николаевич, у вас большой послужной список: вы имеете немалый опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, управления. С какими трудностями вы столкнулись, возглавив Октябрьский район? Вообще, расскажите немного о себе.

- Вся моя жизнь связана с любимой Уфой. После окончания Авиационного университета успел поработать на стройке, инженером в Управлении дизайна и наружной рекламы. Затем - начальником отдела в «Газ-Сервисе» и в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. Прошел путь от ведущего специалиста до заместителя начальника. Это был хороший опыт, который дал мне многое. С 2015 года мне доверили стать первым заместителем главы Демского района, а через год и - возглавить его. И вот уже 10 месяцев тружусь на благо Октябрьского района.

- Есть отличия от Демского?

- Меня многие об этом спрашивают. Честно говорю: разница только в масштабах. Все вопросы идентичны - это и проблемы частного сектора и многоквартирных домов, транспорта и обеспечения, организации культурно-массовых мероприятий, проблемы малообеспеченных граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Безусловно, есть разница в работе с жителями, но инициативные и желающие развивать свои территории есть везде. Наша главная задача, чтобы человек, выйдя из дома, смог получить весь комплекс социальных услуг. Чтобы во дворах и на улицах были чистота и порядок, а в парках и скверах – зелено. Чтобы зимой в квартирах было тепло, в жилых домах и детских садах не текли крыши, а частный сектор освещали фонари, как в центре.

Район центральный, как и в Деме здесь много строительства многоэтажном жилья, но и развивается малоэтажное - особенно в микрорайонах Нагаево, Жилино, Зинино. В Сипайлово возводятся три детских сада, один из которых – на средства частного инвестора. В растущих районах должна быть и соответствующая социальная инфраструктура. Так что география и масштабы районов отличаются, а проблематика та же.

- Какую проблему района вы считаете основной?

- Основных задач много, к примеру - набережная реки Уфы в Сипайлово. Мы все знаем, что микрорайон расположен на песчаном острове, он строился, развивался, но до благоустройства прибрежной линии как-то все руки не доходили. Вместо прогулочной зоны ее в основном использовали в качестве парковки. Постоянные заезды и выезды приводят к тому, что песок на колесах автомобилей разносится по территории. Приведя в порядок набережную, мы избавим улицы от песка и дадим людям возможность прогуляться у воды в комфортных условиях.

- Как раньше проходило общение с жителями района и сейчас, в «коронавирус», налажен диалог с населением? На какие службы у них, в основном, претензии?

- Все вопросы, которые приходят мне в «личку», смотрю сам и отвечаю, либо перепоручаю по назначению. Отрабатываем, принимаем меры. Надо сказать, сейчас с введением программы «Инцидент», лично мне адресованных обращений и жалоб стало намного меньше - они стали «перехватываться» нами под основными постами.

«Инцидент» позволяет наиболее кричащие проблемы решать

быстро - в течение суток. С системными проблемами не справиться сиюминутно, но они тоже не откладываются в долгий ящик. Только в 2019 году нам удалось ответить на более 4 000 обращений жителей.Основные вопросы касаются жилищно коммунального хозяйства и благоустройства дорог. И в сегодняшний период самоизоляции, по большому счету ничего не поменялось. Да, мы ушли от личного приема граждан или встреч с населением и коллективами предприятий. Но перешли на телефонную связь и на интерактивные площадки. Разговариваем, обсуждаем животрепещущие вопросы, если надо – выезжаем на место при условии соблюдения норм безопасности.

- Как в период пандемии оказывается помощь одиноким престарелым, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию?

- На сегодняшний день в районе работают 200 волонтеров, бригады состоят из неравнодушных граждан. Все прошли специальное обучение. Каждый их день начинается с измерения температуры, дезинфицирования рук и инструктажа. Получив списки пожилых людей и малообеспеченных граждан, они с пакетами продуктов отправляются по адресам. У нас есть и организации, и предприниматели, которые помогают нуждающимся в помощи. Активно в благотворительности участвуют учебные заведения. Коронавирус стал своеобразным тестом на силу духа и милосердие. И жители района с полной ответственностью подходят к ситуации.

- Несмотря на все трудности, мы никак не можем обойти стороной 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как район поздравит ветеранов?

- К сожалению, в сегодняшней ситуации у нас нет возможности лично подойти к каждому, обнять и поздравить наших дорогих фронтовиков и работников тыла с этим великим днем. Однако мы успели поздравить именинников до пандемии. У нас есть долгожители, которым плюс-минус 100 лет. Встречаясь с ними, понимаешь, какие это замечательные люди. Пережив войну и разруху, они остаются на такой позитивной волне, что впору позавидовать! Чтобы не подвергать риску наших старожилов, мы поздравим их открытками и по телефону, а затем уже, когда эпидемиологическая обстановка улучшится, дойдем до каждого и обязательно поздравим лично.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.