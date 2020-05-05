Тайны Нижнего города

- Как добраться до Нижегородки? Толком не знаю, я в столице недавно. Но слышал, что это окраина города. Транспорт ныне ходит редко, наверное, ехать придется долго! - заявил мне юноша-студент, встреченный недалеко от телецентра. Это наивное предположение вызвало усмешку: я прекрасно знаю, что до нужной точки можно добраться пешком. Защитная маска, антисептик - и я уже двигался в сторону реки по улице Трактовой.

Прогулки в карантин запрещены, но у моего выхода была сугубо профессиональная цель. Пройтись по улицам частного сектора (многие из них можно назвать старинными) со мной отправился и краевед Лев Гольштейн. Правда, виртуально. Видя на компьютере присылаемые мной пейзажи прибрежной Уфы, он тут же давал свои комментарии.

- Знаете улицу Никольскую? Ой, то есть Гафури, так она зовется теперь. Так вот, именно по ней когда-то проходила западная граница города, - поясняет он.

Значит, «Нижний город» был за этой чертой. А на склоне горы, по которой я спускаюсь, столетие назад располагалось кладбище. Заложенное старообрядцами, оно пролегало до улицы Лесопильной - бывшей Большой Воздвиженской. Его снесли под застройку в тридцатые годы прошлого века.

Иду дальше. Разглядеть приметы прошлого среди череды частных домов становится трудно, но мой виртуальный спутник продолжает давать наводки. Оказывается, у названия Нижегородки есть два смысла. Первый понятен и связан с положением относительно центра Уфы. Однако мало кто знает о существовании так называемой слободы.

- Восемнадцатый век подходил к концу, когда сюда прибыли переселенцы из Нижегородской губернии. Старообрядцев было около полусотни - они и основали слободу. Это были крепостные графа Шереметева - ремесленники- кожевники с семьями. Живя у реки, поселенцы имели лодки в каждом дворе. Уклад жизни был деревенский: держали коров и другую домашнюю живность. За сеном переправлялись через реку на заливные луга. В половодье часть Нижегородки подтапливало, и бывало, что семьям приходилось перебираться жить на чердаки.

- Что, погрузились в атмосферу прошлого? - продолжает краевед. - Добавлю красок. В «Памятной книжке Оренбургской губернии на 1865 год» есть статья, которая описывает быт местных жителей. Цитирую: «Дома Нижегородки удобны и опрятны, они окружены досчатыми заборами, во дворах видны запасы сена и хлеба... ». А еще говорится о кирпичных заводах, производстве мыла, глиняных горшков. И, конечно же, распилке леса.

Сейчас об этом напоминают названия улиц: Гончарная, Шерстомойная, Лесозаводская, Лесопильная. Интересно, что уже тогда для Уфы были актуальны вопроса контроля застройки. Городские власти в 1868 году составили особый план, где указывалось количество земли, выделяемой для каждого домовладельца. К концу девятнадцатого века население Нижегородки составляло примерно 1000 человек, в основном прибывших из Уфимского и Бирского уездов.

В каком-то смысле эта часть Уфы не изменилась и сегодня. Улочки, раскинувшиеся на косогоре, дома из дерева и кирпича. Разве что не промчится здесь ныне извозчик, управляя бричкой, да не увидишь вереницу женщин, идущих от реки с полными ведрами. Однако есть деталь, неизменно свойственная Нижегородке от основания до наших дней. Место это расположено на высоте около 90 метров над уровнем моря. При этом каждые десять лет в период весеннего половодья Белая поднимается до более высокой отметки. А раз в 100 лет уровень реки доходит до еще более высокой точки, и тогда земля полностью скрывается под водой.

Станислав ДЯГИЛЕВ.