Трасса с повышенной популярностью. Ремонт - не роскошь

Дорожники приступили к ремонту трассы Уфа - Аэропорт. На участке от Бельского моста до развязки с автодорогой М5 для проведения работ перекрыты левые полосы в обоих направлениях. Ограничение движения будет действовать до 7 мая 2020 года.

Ранее на заседании правительства республики в формате «Стройчас» обсудили проект реконструкции автомобильной дороги Уфа - Аэропорт общей протяженностью 17,4 км. Восьмикилометровый участок дороги от пересечения с трассой М5 до развязки с подъездной дорогой к аэропорту Уфа с 1 апреля 2020 года передан Федеральному управлению автомобильных дорог «Приуралье». Прорабатывается увеличение его пропускной способности, а также варианты благоустройства.

По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, такую же работу необходимо провести на муниципальном участке трассы - от моста через реку Белая до развязки с М5. Мэр отметил высокую загрузку от транспортной развязки с автодорогой Уфа - Дема до торгового центра «Метро».

В мае прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на восьмикилометровом участке трассы уложено новое полотно с применением технологии Superpave.

Одной из причин образования колеи является высокий транспортный поток: дорога Уфа - Аэропорт - самая загруженная в республике, в сутки здесь проезжают более 250 тысяч автомобилей, что примерно равно трафику МКАД. Это приводит к более быстрому разрушению дорожного полотна, и к тому, что гарантийные сроки не выдерживаются. Поэтому для безопасности движения нужен своевременный ремонт.

Иван ЗАРОКОВ.