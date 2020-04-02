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Ищем хозяина

Автор: cmanager от Вчера, 12:15

- На перекрестке Уфимского шоссе и улицы Трамвайной рядом с остановкой «БХП «Агидель» стоит заброшенное строение с выбитыми окнами и нецензурными надписями на стенах. Такие здания портят вид улиц. Когда его наконец снесут или приведут в нормальное состояние? - с таким вопросом обратилась в редакцию Елена П.

 

Небольшое кирпичное здание заброшено давно. Слетевшая местами штукатурка, прохудившаяся крыша и разбитые стекла - так сегодня выглядит бесхозное строение, портящее облик столицы.

 

- В настоящее время ведется работа по выявлению владельца нежилого строения. По результатам проделанной работы будет принято решение о сносе или ремонте данного сооружения, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации района Дмитрий Миронов.

 

Мария АПКАРИМОВА.

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Категория: Вторник

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