Как на курорте: ароматы цветов и сочных плодов

- На улице еще холодно, а здесь всегда тепло. Все цветет и благоухает! Речь идет о Лимонарии - учебно-опытном участке Лесотехнического техникума. Из-за введенных ограничительных мероприятий, связанных с COVID-19, экскурсантов он пока не принимает, но работы по уходу за растениями отлагательств не терпят.

Уфимский лимонарий - единственная в России теплица для лимонов, имеющая такие масштабы. Здесь на 1 500 га отапливаемых площадей растет 500 видов различных тропических и субтропических растений, около 1000 плодоносящих деревьев.

- Котельная пока работает, выключим только в конце мая. Сейчас цветут олеандр, фейхоа, поспевает грейпфрут. Это мирт, фикусы, мушмула, гуайява. Почти созрела папайя, вот плоды кофе, внешне очень похожие на вишенки - уже пора собирать, - знакомит с хозяйством заведующая лимонарием Фарида Садыкова. - А лимоны и цитроны как раз отцвели, начался процесс завязывания плодов. «Ташкентский», «Юбилейный», «Ударник» - всего 19 плодоносящих сортов. В том числе свои, башкирские: «Урман», «Салават», «Лейсан», «Уралтау», «Зиля». В ноябре-декабре они дадут более 10 тонн урожая.

- Лимоны - теплолюбивые деревья, поэтому при уходе нужно соблюдать тепловой режим: при температуре ниже 12 градусов они не растут. Кроме того, их необходимо подкармливать и обрабатывать от насекомых. Среда для размножения у нас благоприятная: тепла и влаги достаточно, - сообщает лесовод Гульнара Галимьянова.

В опытном хозяйстве трудятся 32 человека: заведующая, инженеры, оператор котельной, слесарь по ремонту, сторожа. За растениями ухаживают 4 мастера и 7 лесоводов.

Майя Юсупова – мастер. В штате она с 2012 года и как никто другой знает, как правильно размножать деревья.

- Моя работа - это то, к чему я стремилась всю свою жизнь. Получаю от нее огромное удовлетворение. Мы тут как на курорте: имеем возможность видеть, как созревают экзотические плоды. Постоянно стараюсь совершенствовать знания. С удовольствием читаю литературу о новых методах выращивания. Люблю экспериментировать. Попробовала скрестить фикус с инжиром. Прививка прошла успешно. Почки уже проснулись, теперь с нетерпением жду, когда появятся листья, - рассказывает она.

В Лимонарии учащиеся Лесотехнического техникума проходят производственную практику. Знания здесь закрепляют и студенты вузов: фармацевтического и биологического факультетов.

- Исследования у нас можно проводить круглый год. Видов растений много, простор для изучения есть. Только для полноценного роста некоторых деревьев не достаточно высоты помещений, поэтому макушки приходится обрезать. Теплицы построены еще в 90-е годы, рассчитаны на выращивание огурцов и томатов. Но мы ждем реконструкции, сейчас готовят проект, - поделилась планами Фарида Валиевна.

Реконструкция предполагает застекление двух гектаров площадей, где будут отдельные производственная и экскурсионная зоны. Строительство пройдет в два этапа: сначала построят новые теплицы, и только потом переделают старые.

Мария НИКОЛАЕВА.