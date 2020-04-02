Посторонним вход воспрещен

Таблички с такими надписями появились на калитках и воротах столичных детских домов. С раннего утра 18 апреля социальные учреждения Уфы закрылись на жесткий карантин из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Сотрудники перешли на двухнедельный режим работы с проживанием на рабочем месте.

- Принимаем решение поэтапно закрывать на карантин социальные учреждения - это дома престарелых и интернаты. К понедельнику к 09:00 все социальные учреждения должны быть закрыты на карантин, - сообщил ранее на совещании глава региона Радий Хабиров.

- Это для того, чтобы инфекция не проникла туда извне. Когда сотрудники ездят на работу и домой, они всегда могут принести болезнь. Поэтому учреждения закрываются вместе с ними, и все проживают там до особого распоряжения, а персонал будет по 14 дней жить - то есть переводим их на двухнедельный вахтовый режим, - пояснила вице-премьер правительства РБ - министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Чтобы еще раз убедиться, что детские дома готовы к карантину, а заодно и поддержать коллективы, было принято решение объехать социальные учреждения. Все общение шло по видеосвязи. В комиссионном объезде приняли участие начальник управления по опеке и попечительству администрации Уфы Татьяна Квасникова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Шакирова, представитель отдела по работе с ветеранами и инвалидами Резеда Аскарова.

Территория детского дома №2 (Зорге, 19\3) опечатана, на калитке - предупреждающие аншлаги. Сегодня здесь находится 22 ребёнка.

- На двухнедельную смену выходят 6 воспитателей. Условия для отдыха организованы, работу с персоналом провели. Все настроены на позитив, - сообщила директор Земфира Уразбаева.

- Земфира Халимовна, мы на связи круглосуточно. Если что-то нужно - обязательно поможем и решим возникающие вопросы, - поддержала коллег Татьяна Юрьевна.

По словам Земфиры Уразбаевой, учреждение укомплектовано всеми необходимыми продуктами питания, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.

В детском доме №1 сегодня проживает 35 детей и 13 сотрудников, в том числе медперсонал и повара. В «девятом» - 32 ребёнка и 11 сотрудников. Они также вошли в маршрут комиссии.

- Режим полной самоизоляции подразумевает, что сотрудники учреждений не ездят домой, не пользуются ни личным, ни общественным транспортом, а живут вместе с детьми в детских домах. Прогулки на территории учреждений также исключены. Спортивные занятия, уроки, досуговые мероприятия проводятся только в помещениях. Всем необходимым учреждения обеспечены. В случае возникновения вопросов или каких-либо дополнительных потребностей администрация города незамедлительно поможет детским домам, находящимся на самоизоляции, - отметила Татьяна Квасникова.

А в Республиканском геронтологическом центре «Именлек» сейчас проживают 255 человек.

- Мы полностью подготовились к режиму самоизоляции. Все сотрудники с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, хотя у многих семьи, маленькие дети и пожилые родители, - рассказал и.о. директора Радмир Мухамадеев. У нас есть все необходимое, центр укомплектован продуктами, масками, халатами. Самочувствие постояльцев нормальное.

- На данный момент все воспитанники детских домов, сотрудники данных учреждений здоровы, однако ситуация требует закрытия их на полную самоизоляцию, - подчеркнула Татьяна Квасникова.

Альфия ИБРАГИМОВА.