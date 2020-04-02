Медведи, тюльпаны и … маски

Возможно, не каждый уфимец знает, что МУП «Горзеленхоз» - это не только смешные медвежата, которые появляются вместе с подснежниками да еще озеленение парков и клумб, альпийские горки. Это большое предприятие, где есть служба сноса, цех по обработке металла, мебельный цех, лесопитомник, а в мае прошлого года появился еще и садовый центр.

Одно отделение расположено прямо на территории «Горзеленхоза», а второе - в поселке Чесноковка. Сейчас там кипит работа, чтобы с приходом настоящих весенних деньков обеспечить садоводов посадочным материалом - рассадой однолетних цветов и многолетников, саженцами, семенами и всем необходимым инвентарем.

Ну а в сегодняшнее непростое время коммунальщики решили уфимцам помочь с дефицитным товаром и вот уже две недели как трудятся над изготовлением масок.

- Мы наладили производство прежде всего для своих сотрудников, - пояснил директор МБУ «Горзеленхоз» Рамиль Якупов. - Уже с запасом обеспечили их средствами защиты и готовы принять заявки от других муниципальных предприятий.

Для Ларисы Джугостранской дело это привычное. Не один год отработала она в пошивочном цехе, правда, в основном трудились над спецодеждой. Так что маски вылетают из ее швейной машинки словно пирожки из печи.

- Здесь и работы-то минут на десять, - говорит швея. -

Закладываешь по две складочки на одной стороне, по две - на другой. Пришиваешь тесемки, чтобы маска держалась - и все! Главное - чтобы складки были достаточно глубокие, иначе будет трудно дышать!

В день мастерицы успевают сдать по 100 готовых масок. Материал - не простой ситец, из которого приспособились шить средства защиты от вируса доморощенные мастерицы. Это ткань с мудреным названием «мадапола́м» - из чистейшего хлопка полотняного плетения, производили который еще два века назад в Индии. Она абсолютно гипоаллергенна, а кроме того, вполне пригодна для использования не единожды. Постирать, высушить, прогладить утюгом - и маска как новая!

Во время пандемии работники в зеленых костюмах продолжают ухаживать за столицей.

Большую помощь коммунальным службам района оказывают сотрудники 1-го участка МУП «Горзеленхоз» (производственное отделение №1), которым руководит Ильдар Абдюков. В их ведении находится значительная часть проспекта Октября - главной улицы столицы. В эти дни работа кипит по всему району, но на проспекте - особенно.

- То, чем я занимаюсь, доставляет удовольствие, - признается одна из озеленителей, не решаясь назвать свое имя. - Я работаю в самой лучшей бригаде. Все здесь добрые, порядочные, взаимовыручка на высоком уровне.

В самом деле, в «отряде озеленителей» текучки нет - уходят либо по семейным обстоятельствам, либо вверх по служебной лестнице. Их руками создается красота, которую ценят не только уфимцы, но и гости столицы. Особенно когда летом прогуливаются по длинной зеленой аллее. Ковер из петуний, алиссума и хризантем радует глаз. На его фоне очень любят фотографироваться.

- Все скоро закончится, - говорят убежденно женщины. - Поверите ли? Раньше прохожие нам иногда даже мешали работать. Особенно бабушки-любительницы цветов: подходили, спрашивали, что это за рассада у нас, или консультировались, почему у них на комнатном фикусе завелась тля. А сейчас, наоборот, не хватает этого общения.

Женщинам хочется, чтобы скорее наступило лето, и по дорожкам аллей покатились на велосипедах подростки, стали бы гулять пожилые пары под ручку и молодые мамы с колясками. В общем, чтобы было так, как и всегда.

Ирина ШИПУНОВА.