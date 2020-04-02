День национального костюма горожане встретили с большим интересом и воодушевлением, выкладывая в соцсети автопортреты в одежде народов республики. Администрация района присоединилась к костюмированному флешмобу.

- Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, сегодня мы решили поддержать столь молодой праздник, который по распоряжению главы региона теперь ежегодно отмечается в третью пятницу апреля и во вторую пятницу сентября, - отметил глава администрации района Илвир Нурдавлятов. - И провели онлайн-совещание с директорами школ, где помимо ежедневных вопросов, связанных с дистанционным обучением, обсудили поступившую инициативу о повышении интереса к истории и культуре нашего многонационального народа среди учащихся.

Флешмоб поддержали также сотрудники учреждений образования и культуры района. Так, в лицее № 160 прошли дистанционные классные часы, посвященные Дню национального костюма народов Башкортостана. Педагоги, родители, ученики лицея прислали красивые фотографии в национальных костюмах, видео, где рассказали о родословной, о реликвиях бабушек и дедушек. Также все участники разместили снимки в социальных сетях, сопроводив их хэштегами: #милликейем_уфа, #национальныйкостюм_уфа, #культура_уфы.

Лучшие фотографии участников будут отобраны в видеоролик «Мы едины» для трансляции на Youtube-канале и в аккаунтах социальных сетей учреждения и мэрии Уфы.

Зиля БАДРИЕВА.