Делая добро, мы становимся лучше

Ежегодно в Парке культуры и отдыха района стартует акция «Социальный билет». С его помощью определенная категория горожан сможет воспользоваться скидкой до 60% на аттракционы и карусели, работающие здесь. О том, кому полагаются льготы и как получить карту, мы спросили директора парка Наталью Полтавец.

- Несмотря на то, что имущество парка находится в собственности города, вы существуете за счет заработанных средств. Такие скидки для большинства посетителей наверняка сильно отражаются на бюджете парка. Откуда возникла идея организовать такую акцию? Кто был инициатором?

- Еще до этой акции социальная политика парка обязательно включала в себя добрые дела. Например, выдавались бесплатные билеты или делались скидки 1 июня, также были различные акции для социально незащищенных семей. Но из-за того, что не было единой сформированной системы помощи, каждый раз приходилось сталкиваться с определенными сложностями. Например, как-то раз к нам обратилась женщина с претензией, что ей не удалось воспользоваться скидкой, потому что рядом не было документа, удостоверяющего ее право на льготу. Тогда мы задумались, что надо бы систематизировать это дело. Так 4 года назад пришли к идее «Социального билета». Очень уж хотелось помочь и поддержать малоимущие и многодетные семьи, коих в нашем районе немало.

Впоследствии еще добавились семьи с детишками с ограниченными возможностями здоровья. Правда, здесь всегда предупреждаем, что по техническим характеристикам и правилам эксплуатации аттракциона им можно кататься не везде.

Посильную помощь оказали администрация и районный центр социального обеспечения, подхватив нашу акцию с первого года.

- С чего все началось?

- Стартовала акция легко и просто, хотя вопросы появлялись, и мы дорабатывали некоторые условия уже в процессе. С каждым последующим годом прописывали условия более детально, опираясь на опыт предыдущих лет.

Например, если в первый год исключение составляли выходные и праздничные дни, потом остались только последние. Также со второго года мы просили участников покупать не менее двух билетов за раз, чтобы снизить нагрузку работы на кассира. А с прошлого года, когда парк перешел на карточную систему оплаты, билеты по 30 рублей поменялись на карту с социальным депозитом. В этом году демчан также ждет новшество, основанное на опыте работы акции: вместо 100 катаний на семью мы сделали 50 катаний на каждого ребенка, чтобы тем, у кого в семье воспитываются трое или более детей, не было обидно.

- Куда и с какими документами должны обратиться горожане, чтобы получить скидку?

- Для этого не нужно собирать большое количество документов. Например, для многодетных семей достаточно подтвердить, что являешься законным представителем ребенка, и предъявить ксерокопию любого документа на выбор: свидетельства о рождении, удостоверение многодетной матери, справка из ЖЭУ о составе семьи или паспорт, где указаны дети. Для других категорий также достаточно паспорта и справки. После этого выдается билет, где и ставится отметка и который в последующем нужно показывать при оплате катания.

Пару лет назад были случаи мошенничества, когда недобросовестные граждане продавали распечатанные дома социальные билеты. Как-то к нам обратилась мама, которая заплатила все детское пособие - 3000 рублей - таким аферистам. Она пришла к нам и поведала свою историю. В их семье трое несовершеннолетних детей, муж - таксист, сама женщина раньше работала на каком-то производстве, но во время декретного отпуска предприятие обанкротилось. Решив сэкономить, через соцсети она купила право на бесплатное катание. По ее внешнему виду было видно, что это семья не большого достатка, но порядочная. Мы с пониманием отнеслись к ней и все-таки оставили право на пользование аттракционами. Ведь, делая доброе дело, мы не теряем много - наоборот, становимся лучше, богаче душой и обретаем спокойствие…

- Много ли желающих воспользоваться услугой?

- В первый год, когда акция не была распространена так широко, было только около 40 семей-участников. Затем заработало сарафанное радио - желающих становилось больше и больше. Какого-то лимита не существует, право получает любой желающий и подпадающий под указанные категории горожанин.

- Как изменились условия акции в связи со сложившейся в мире ситуацией?

- Раньше билеты выдавались весь апрель, и пользоваться ими можно было с мая по август. В этом году раздача начнется сразу, как только откроемся, и продлится до конца лета, а воспользоваться можно будет до 30 сентября.

Наши постоянные участники каждый год ждут начала акции и уже с января-февраля спрашивают, когда же можно прийти за билетом. Эта акция - наша собственная инициатива, и после того, как мы ее запустили, еще несколько парков переняли эту идею.

Сейчас, когда в мире такая сложная ситуация, особенно важно чувствовать поддержку со стороны. Мы надеемся, что все это скоро закончится, и наш парк вновь заполнят детский смех и хорошее настроение!

Айлина АРСЛАНОВА.