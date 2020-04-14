Для тех, кто на передовой

Центр детского и диетического питания, обеспечивающий детские сады и образовательные учреждения города, в условиях распространения коронавируса меняет свою специализацию: вместо молочных каш и котлет на пару, появились азу по-татарски, суп-харчо и даже жареная курица. Готовые блюда отправляются в Республиканскую клиническую больницу, в которой медперсонал и пациенты закрыты на карантин.

– Прежде, чем составить меню, мы провели опрос среди тех, кто сейчас находится на передовой. Большинство из них сказали, что скучают по домашней еде, и мы постарались приготовить то, к чему они привыкли, – говорит директор комбината питания Марина Асфандиярова.

В раздаточном блоке повар Любовь Каримова снимает бракеражную пробу и записывает время в журнал.

– Это обязательная процедура в любом пищевом производстве – одна порция контрольного блюда убирается в чистую, стерилизованную банку и хранится в течение 48 часов, – говорит она, заполняя рисом и азу одноразовые контейнеры.

Объем порций взвешивается на кухонных весах: сто и двести граммов соответственно, плюс-минус десять. Через каждые десять порций делается контрольное взвешивание.

– Помимо того, что еда должна быть домашней, немаловажна питательность и энергетическая ценность, – уверена диетолог Наиля Исламова. - Поэтому меню разрабатывалось нами с учетом принципов здорового питания. Например, на завтрак сегодня пшенная каша на молоке, бутерброды с сыром и маслом, яйца и йогурт, а в обед – рис отварной, азу по-татарски, салат, сок и учпучмак.

Также в меню обязательно входит выпечка, чтобы побаловать медиков. Если в обед это - вак-беляш или курник, то на ужин сладкое: пирожки, блины, кексы…

Все, что готовится, упаковывается в индивидуальный контейнер, вплоть до пирожков. Каждая партия подписывается: для какого отделения предназначена.

Затем коробки загружают в тележку. Процесс передачи бесконтактный: машина вплотную подъезжает к двери, и грузчик переносит коробки в грузовик, после чего водитель доставляет их в больницу.

– Машина обрабатывается хлоргексидином трижды в день – после каждой поездки, – говорит заместитель заведующей комбината питания Эльвира Мулюкова.

Еда доставляется в больницу трижды: к завтраку в 7.30, обеду – в 13.30, ужину – в 18.30. Время доставки не более 30 минут, и порой пища даже не успевает остыть.

Во время разгрузки водитель также не подвергается риску, так как он не выходит из кабины: его встречает грузчик, который забирает коробки из машины.

– Был ли ранее опыт транспортировки фасованных готовых блюд? – интересуемся мы у работников комбината.

– По большей части наш комбинат работает с детскими садами и другими образовательными учреждениями, туда мы отпускаем еду в термосах. Но иногда к нам обращаются предприятия во время организации различных мероприятий, чтобы мы доставляли порционную продукцию, – говорит Марина Шакировна.

За счет того, что детские сады в данный момент не функционируют, можно сказать, что нагрузка на комбинат увеличилась ненамного. Например, сегодня приготовили обед на 718 человек, но если случится так, что нуждающихся в организованном питании станет больше, можно приготовить и на пять тысяч.

В процессе заняты более двадцати человек одновременно, первая смена заступает уже в пять утра.

– В сфере пищевой промышленности я тружусь с 1977 года. Несмотря на то, что сейчас на пенсии, работу свою оставить не могу. Моя семья с пониманием отнеслась к тому, что в такое сложное время мне пришлось оставить дом. Мы должны заботиться о тех, кто сейчас находится на передовой, чтобы они чувствовали нашу поддержку, – говорит повар Любовь Каримова.

Алина Гарипова.

Фото Риты Ишниязовой.