Вложиться, чтобы выиграть

Доначисления и повышение платы по статье «содержание» обсудили руководители УЖХ на встрече с представителями ЖЭУ и жителями многоквартирных домов. Собрание прошло в ЖЭУ №17.

В начале мероприятия руководитель управляющей компании «УЖХ Советского района» Каусар Хафизов разъяснил присутствующим о причинах корректировки и доначислений.

С 1 сентября 2019 года в Уфе перешли на новый способ оплаты за тепло – «1/8». Схема понятная и прозрачная. При наличии общедомовых приборов учета начисление происходит исходя из фактического потребления ресурса по показаниям теплосчётчиков. Если ОДПУ не установлен, то расчёты производятся исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам. До начала отопительного периода 2019/2020 годов жители платили равномерно в течение всего года, на основании показаний общедомовых счётчиков за предыдущий год. При этом количество тепловой энергии, которую фактически потребил дом, могло существенно отличаться от объема, потреблённого в предыдущем году. Из-за этого и существовала разница между начисленной и фактически потребленной суммами. Ее теплоснабжающая организация обязана была распределить по квартирам: допредъявить или вернуть переплату в первом квартале следующего за расчетным периодом года. В этом году корректировка в связи с переходом на новый способ оплаты и переходом на прямые договоры, отличается от всех предыдущих. То есть каждый исполнитель сделал перерасчет за свой период.

– В декабре 2020 г. «БашРТС» произвел возврат в пользу жителей, а в январе и феврале 2020 года люди получили квитанции с доначислением от ЕРКЦ, – пояснил Каусар Хафизов.

Чтобы не выставлять к оплате всю сумму сразу, на каждую квартиру начислили не более 3 тысяч рублей в месяц. В январе на 455 домов предъявили общую сумму 76 млн 840 тысяч рублей, в феврале на 395 домов – 56 млн 504 тысяч, в марте будет доначислено в 105 домах 12 млн 940 тысяч, в апреле 22 МКД доплатят. Это будет составлять 2,9 млн рублей.

– Привожу цифры: мы предъявили по «БашРТС» 149 млн, а они возвратили 196 млн, получается жители остались в плюсе. По МУП «УИС» нам предъявили 74,8 млн, мы жителям – 45 млн, разница 29,8 млн, – пояснил Каусар Хафизов.

Как сообщил член городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Советскому району Венер Курбанов, по поводу увеличения платы за содержание жилья он уже общался с председателями Совета МКД. Люди готовы платить, но они должны видеть, что их деньги идут на обслуживание дома.

– Деньги по статье «содержание» целевые, они и должны идти только на обслуживание дома. К сожалению, у нас сложилось так, что 50% этих средств изымают судебные приставы. Такого не должно быть. Существует практика, когда люди подавали в суд по этому поводу и выигрывали. Мы тоже подаем коллективное обращение в прокуратуру, – пояснил Венер Курбанов.

Пользуясь случаем, жители задали на встрече вопросы. Их интересовало, как организована работа по взысканию задолженности с жильцов-должников, почему не обязывают устанавливать приборы учета в «резиновых» квартирах и многое другое.

– Сегодня плюсовая температура. Я отключила половину батарей в своей квартире, но оплачиваю, как в 30-градусные морозы. Каким образом должна регулироваться подача отопления и почему мне навязывают тепло и я топлю улицу? – спросили из зала.

По словам специалистов с МУП «УИС» и «БашРТС» сейчас ведутся переговоры. Перетопы есть. В первую очередь это связано с техническими моментами, поскольку если котельни будут понижать температуру, то не смогут нормативно нагреть горячее водоснабжение.

– Как сэкономить тепло во всех ЖЭУ, проводим обучение. В тех домах, которые готовятся к отопительному сезону, жильцы платят меньше. Мы сделали расчеты, установка автоматики, регулирующей подачу тепла, стоит порядка 400 тысяч. Причем средства, затраченные на нее, оправдаются в тот же сезон. В стоквартирном доме в среднем одна квартира, где такого прибора нет, переплачивают за отопительный сезон порядка 10 тысяч рублей. Если 10 тысяч умножить на 100, то этих денег хватит, чтобы окупить установку за половину или две трети сезона, – пояснил Венер Курбанов. – По своему дому – Губайдуллина 11, в этом году отдельной строкой собрали 590 тысяч на модернизацию системы. То есть дополнительно вложим деньги, для того чтобы еще больше сэкономить.

Мария НИКОЛАЕВА.