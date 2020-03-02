Жалеть счастливых не надо!

Почти четыре года назад Наталья Коньчева стала приемной мамой для девочки с синдромом Дауна. Это достаточно редкий случай, когда ребенок с таким заболеванием обрел семью.

По профессии Наталья Анатольевна – медицинская сестра.

- Мечтала о педагогике, но не случилось, сначала окончила медучилище, позже Уральскую академию физической культуры, - рассказывает она. – Я всегда хорошо училась и на примере своих родителей поняла: в жизни надо рассчитывать только на себя.

У Натальи растет сын Георгий, сегодня ему 16, он радует маму хорошими отметками, с пяти лет посещает художественную школу, занимается теннисом, играет в баскетбол.

С Катей она познакомилась, когда работала в Доме ребенка.

- В детстве мы жили по соседству с девушкой с синдромом Дауна. Я тогда обратила внимание, что несмотря на свою особенность, она работала на «Агидели», была очень воспитанной и приятной в общении, - рассказывает Наталья. - Поэтому я внутренне была готова к тому, что смогу окружить девочку вниманием, заботой и теплом. Как бы это громко ни звучало, считаю, что своим примером смогу помочь и другим таким деткам, которых немало в специализированных учреждениях.

…Мама отказалась от Катюшки еще в роддоме, хотя семья была благополучная, но на все предложения соцработников оставить ребенка они отвечали отказом. Малышку с таким же отклонением из другой группы навещал папа (мать так и не смирилась с фактом рождения особенного ребенка). И общение с отцом помогало девочке развиваться, она росла открытой и шустрой. Катя же ходила, держась за стену, с детьми не контактировала, проблем ни для кого не создавала, словно всем своим видом говорила: «А зачем? Я никому не нужна».

Наталья Анатольевна знала, что ожидает пятилетнюю малышку: всю жизнь ей предстоит провести в Серафимовском интернате для инвалидов. Но самостоятельно она не могла принять решение6 надо было посоветоваться с сыном. Услышав рассказ мамы, Гоша тут же согласился: «Пусть живет в семье!».

С этого дня Наталья стала навещать Катю уже как будущая мама, в свободное от работы время гуляла с ней. Потом к ним присоединился и сын. И когда Катя сказала первое слово «Здравствуйте!», для воспитателей это стало шоком. Заговорила, когда почувствовала себя нужной.

Многие коллеги не понимали, зачем Наталье такой ребенок. И даже советовали взять относительно здорового ребенка, только не Екатерину. Но женщина, несмотря на разговоры за спиной, психологическое давление и постоянные беседы с руководством Дома ребенка: придет время, и ты устанешь от Кати и сдашь ее обратно, было непреклонна.

- Было пролито много слез, - вспоминает Коньчева. - Много позже поняла, что для специалистов важно было отдать ребенка в надежные руки, тем более такого, как Катя. Друзья с одобрением отнеслись к моему решению. А родственники не знали, даже моя мама.

…Первое время дочка боялась даже к чему-то притрагиваться, поэтому Наталья взяла отпуск и целиком посвятила себя вхождению ее в незнакомый мир. Они много гуляли, посещали поликлинику, детскую площадку. Гоша сразу отнесся к малышке как к сестре. И никогда не стеснялся, что она особенный ребенок.

В прошлом году Екатерина пошла в первый класс. Конечно, она учится в коррекционной школе, но уже знает все буквы и пытается читать. Ее словарный запас значительно расширился, правда, девочке еще не по силам составлять предложения.

- Очень открытый, обаятельный и жизнерадостный ребенок, - рассказывает мама. – Любит быть в центре внимания.

Катя занимается в школе плавания, научилась ездить на велосипеде. Также занимается у логопеда и с репетитором по русскому языку.

Наталья Анатольевна ни разу не пожалела, что взяла ее в семью.

- Как-то в автобусе к нам подошла бабушка и протянула мне 100 рублей: «Купите ребенку конфеты!». Пожалела, - говорит женщина, - Отдала ей обратно: не надо, мы не бедные. Жалость в моем понимании - плохая вещь. Разве можно жалеть счастливых людей? В нашем доме скучно не бывает. Я, Гоша с Катей, две собаки и две кошки живем дружно, каждый день приносит новые радости, иногда и огорчения. Главное – мы семья.

Светлана ЯНОВА.