Добрая петелька

Людмила Назаренко уже много лет вяжет кукол и дарит их детям из детских домов.

Женщине выпала нелегкая судьба, но это не ожесточило ее сердце. Коллекция вязаных подарков насчитывает около 25 экземпляров. В нее входят как игрушки, которые Людмила создавала для двух теперь уже взрослых внучек, так и новые изделия. Это – милые бегемоты с шерстяными челками и бархатными юбками, пупсики в вельветовых шляпках и Барби в мелкую вязку и крупную полоску на пиджаке.

На вопрос, почему выбор пал именно на кукол, а не на носки и кофточки, она отвечает:

- Варежка согреет руку, но не сердце. Когда моей мамы не стало, мне было всего шесть, и я успокаивалась, играя в куклы, - объясняет Людмила Георгиевна. - Раньше я раздавала вещи, но ощущение, будто дети мерзнут, не покидало меня. К тому же хочу сделать подарки всем, а размеров не знаю.

Рукодельница переехала в Уфу десять лет назад. А все потому, что ее старшая внучка поступила в университет. О том времени она вспоминает с улыбкой:

- Подруги и знакомые в один голос отговаривали, а я поехала. Приехав, повесила в пустой квартире шторы, напекла блинов, и внучка явилась после занятий, а с ней - и новая жизнь.

Преодолевать трудности ей приходилось и раньше. Через несколько лет после свадьбы супруг Людмилы перенес сложную операцию, после которой доктора московского института им. Бурденко прогнозировали ему только месяц жизни. Но вопреки всему он не только пришел в себя, но и будучи незрячим, научился выполнять часть домашних обязанностей.

- Я оптимист. Много всего в жизни было: и проблемы со здоровьем, и бытовые неурядицы. Жила в доме без удобств, заботилась о больным муже, свекрови и годовалой дочери. Но мной овладел азарт, а не отчаянье. Наверное, потому, что мне некому было пожаловаться. Я начала развиваться в профессиональной деятельности. Работала в автоколонне статистиком, секретарем, библиотекарем. Потом устроилась на автовокзал старшим кассиром.

Людмила Георгиевна не собирается останавливаться на достигнутом. Она продолжает достраивать кукольно-бегемотный мир, в котором нет печалей:

- К майским праздникам подготовлю деткам подарки. Хочу зарядить их оптимизмом, который станет пожизненным иммунитетом. Я смогла, значит, и им по плечу! – говорит Назаренко.

Иван Зароков.