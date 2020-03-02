Как живешь, заводчанин?

Белые халаты, защитные очки, респираторы. Посмотрев на персонал в холле завода «УАПО», я невольно подумал, что пришел не туда. Но ошибки не было: на предприятии внедрены меры антивирусной безопасности. Теперь рабочих, идущих на смену, приветствуют их же коллеги с градусниками в руках.

Показатель здоровья

- Да, мы замеряем температуру у всех, кто входит на предприятие. Работников около 2500, мне помогают добровольцы. Как видите, мы вооружены так называемыми бесконтактными термометрами. Даже если перед проверяющим предстанет кто-то зараженный ОРВИ, прямого контакта не будет: прибор улавливает температуру на расстоянии, - говорит руководитель здравпункта Артем Якименко.

Вот и сейчас, пискнув, он выдает вполне нормальное значение в 36 градусов с хвостиком. А что случится, покажи он симптом болезни? Участники «антивирусного поста» говорят однозначно: больной отправится не на производство, а в медпункт.

По словам медработников, пропускать людей они начинают в семь часов утра, и это при том что рабочий день начинается в девять. Во избежание лишней задержки пришлось даже отключить систему пропуска по отпечаткам пальцев. Теперь заводчане попадают на работу просто предъявив пропуск. О том, как вести себя в новых обстоятельствах, проинструктирована и охрана. Если большинство сотрудников приходит на завод утром, то представители организаций-подрядчиков и партнеров прибывают в течение дня. Тем не менее, и они проходят осмотр: охранники также снабжены респираторами и градусниками.

Есть изменения и в работе самого предприятия. По словам Якименко, уже сейчас в цехах, больших кабинетах и коридорах идет монтаж бактерицидных ламп. Да и отвечающая за чистоту клининговая компания теперь применяет специальный дезинфицирующий состав. А сами работники «УАПО» стали чаще пользоваться масками и средствами гигиены.

- Работать в таком режиме мы начали 17 марта и, как минимум, до конца апреля будем продолжать, - резюмирует Артем Якименко.

Чистота в торговом центре

Подобные меры были приняты и на других крупных предприятиях района. А еще большое внимание санитарной составляющей теперь уделяется в торгово-развлекательных комплексах. Например, чаще стали убираться в «Галерее ART».

- Раньше на нашу работу смотрели сквозь пальцы, бывало даже просили не мешать. Но сегодня влажная уборка стала для всех важным делом! – говорит, улыбаясь, уборщица Сания Галеева.

В ее руках – рычаги управления целым моющим комплексом. Засыпав в нужный отсек машины антисептик, в другой бак женщина заливает теплую воду. На полноценную уборку уходит около часа. Но по факту мытье поверхностей ведется почти без перерыва. Пока одни специалисты заняты полом, другие обрабатывают перила, турникеты, прилавки. Таковы рекомендации, поступившие из соответствующих медицинских органов.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.