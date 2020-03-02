Путешествие в прошлое и будущее

- Хотя впервые стреляла в тире, но удалось несколько раз попасть в «яблочко», - делится Вика Арсеньева. – А когда увидела пробитые каски и проржавевшее оружие, представила, как воевали наши деды за Победу.

В боевом тире «Аркада» состоялся открытый урок для учащихся школы № 45, инициированный в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Защитник Отечества» депутатами городского Совета Андреем Борисовым и Павом Васильевым. Мероприятия проводятся для учащихся уфимских школ на безвозмездной основе. Его цель – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие у молодежи гражданственности, патриотизма и важнейших духовно-нравственных ценностей.

– Эти занятия мы проводим не только для углубленного изучения истории нашей Родины. Прежде всего, мы хотим помочь сформировать у ребят патриотическое сознание, привить чувство верности к нашей Отчизне. В целом, мы стараемся восстановить в нашей стране уроки начальной военной подготовки, и в этом начинании нас поддерживают многие федеральные, региональные и муниципальные депутаты, – отметил Андрей Борисов.

Во время проведения урока затрагивается ряд направлений: теоретическое обучение, наглядная и практическая части. Так, на первом этапе ребята пообщались с командиром поискового отряда «Обелиск» Еленой Вязовцевой, посмотрели видеоролики о событиях Великой Отечественной войны, а также смогли увидеть и прикоснуться к найденным поисковиками предметам тех лет.

– На территориях, где шли ожесточенные бои, таких артефактов очень много. В нашей республике такого количества материалов нет. Вы можете их увидеть благодаря нашим поисковым отрядам. Нам всем нужно знать, через что прошел наш народ, мы просто не имеем права этого забывать, мы должны бережно сохранять память о подвиге наших предков, и, к счастью, пока нам это удается, – поделился с учениками Павел Васильев.

Во второй части занятия ученики под руководством инструктора тренировались собирать и разбирать оружие. Затем последовала практическая часть урока – отработка навыков стрельбы, которая прошла в боевом тире «Аркада». Ребятам провели инструктаж, после чего у каждого школьника была возможность пострелять по мишеням.

Кроме того, депутаты поблагодарили педагогический коллектив и руководство школы за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Отметим, что в этом году школа № 45 отмечает 100-летний юбилей.

Напомним, что партийный проект «Защитник Отечества» реализуется уже не первый год. В прошлом году в нем приняли участие школы № 41 и № 38. В завершение народные избранники подчеркнули, что подобные мероприятия будут продолжаться и дальше.

В тот же день Павел Васильев организовал для ребят экскурсию по индустриальному парку «ПромЦентр». Это целый комплекс с расположенными там предприятиями, производственными, складскими и офисными помещениями, развитой инфраструктурой и большим количеством высокотехнологичных производств.

– Мы уже не первый раз организуем подобные мероприятия. И цель всегда одна – показать школьникам реальное производство, наглядно продемонстрировать работу крупных предприятий, чтобы ребята думали о выборе своей профессии со школьной скамьи. Многие выпускники профессиональных образовательных организаций работают не по специальности – сложившуюся ситуацию нужно менять, в том числе с помощью профориентационных экскурсий, – прокомментировал Павел Васильев.

Ученики школы совместно с преподавателями увидели работу производственной площадки ОЗНА-Инжиниринг, где идет производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности, разработка и внедрение комплексных решений для предприятий. Также у них была возможность узнать о том, как организуется производство, пообщаться с работниками предприятия и узнать ответы на интересующие их вопросы.

- Меня заинтересовали уровень зарплаты сотрудников предприятия, специфика работы, а также возможность будущего трудоустройства, - поделился Айрат Маннанов.

Один из школьников спросил у представителя производственной площадки о возможности трудоустройства на летние каникулы. По итогам профориентационной экскурсии ребятам вручили памятные подарки, а также пожелали ответственно и своевременно подходить к выбору своей будущей профессии.

Зарина ХАНОВА.