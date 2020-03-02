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С заботой к «серебряному» возрасту

Автор: cmanager от Сегодня, 10:10

В прошлом году проект ТОС «Максимовка» «С уважением к возрасту и с заботой о их досуге» был поддержан Фондом президентских грантов. На полученные средства, а это 1 252 224 рубля, оборудован класс для обучения основам пользования компьютером и базовыми программи. А также создана музыкальная студия для занятий вокально-хоровым пением.

Проект направлен на социализацию людей пожилого возраста. С помещением помогла районная администрация, а косметический ремонт сделали сами ТОСовцы.

-  Микрорайон - достаточно отдаленная территория. Жители лишены посещения городских массовых мероприятий, у нас нет учреждений культуры и образования для взрослого населения. Поэтому проблема организации досуга не давала нам покоя. Так родилась идея создания нашего проекта, и мы рады, что она получила поддержку, - говорит председатель ТОС «Максимовка» Раиса Разуваева.

 

Созданы условия для обеспечения доступности культурно-досуговых и образовательных ресурсов для людей пожилого возраста. Для  участия в мероприятиях привлечены одиноко проживающие пенсионеры. Только компьютерной грамотности за полгода смогли обучиться 36 человек. А созданный вокально-хоровой ансамбль из 12 человек «Максимовские сударушки» даже приняли участие в концерте на праздновании Масленицы. Сегодня формируются новые группы.

- На одной из встреч я услышала разговор двух женщин:
страдаю от одиночества, дети выросли, внуки тоже во мне не нуждаются, со своими родственниками общаюсь мало. Вот бы собраться как раньше, попить чай вместе, любимые песни попеть, - вспоминает Раиса Павловна.

Агния АСТАФЬЕВА.

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Категория: Вторник

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