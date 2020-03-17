Корректировки и доначисления

Вопросы корректировки и другие актуальные вопросы по оплате за тепло обсудили представители министерства ЖКХ РБ, Госкомитета по тарифам, ЕРКЦ, «БашРТС», МУП «УИС» на круглом столе в пресс-центре издания «Комсомольская правда – Уфа».

Напомним, в январе жители получили квитанции с корректировкой за 2019 год. Суммы как отрицательные (с уменьшением суммы платежа), так и с доначислением.

Так, по данным Госжилнадзора РБ, в Советском районе УЖХ доначислило жителям 151 млн руб, «БашРТС» вернул 197 млн, разница 46 млн руб. – в пользу жителей. В Октябрьском районе УЖХ начислило 135 млн, 175 млн списал «БашРТС». В Калининском вернули 36 млн руб.

– В Уфе по итогам года возвращен 1 млрд рублей по 3500 домам, а доначисления сделали на 70 млн. В плюсе останется житель или в минусе, зависит от того, когда он перешел на прямой договор. Если в летний период, то возврат будет 100%, – пояснила директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова. – Ежели переход произошел в межотопительный период (с января по май 2019 года), то здесь сумма в графе «отопление» зависит от того, сколько тепла потребил дом и какая сумма была выставлена собственнику к оплате. Разница – и есть корректировка, которая дается к доначислению. Как правило, по управляющим компаниям она пришлась в «плюс». А превышение должно быть оплачено потребителем тому поставщику услуги, которым он был на момент договора.

По данным представителей ресурсоснабжающих организаций, в тех домах, где произошло доначисление по отоплению, общая сумма поделена равными долями на несколько месяцев, чтобы было легче оплачивать услуги.

Чтобы узнать сумму годового платежа, эксперты предложили взять платежку за август 2019 года и умножить на 12, а по новому отопительному периоду сложить платежи за 8 месяцев.

– В домах, где стоят приборы учета, могу с уверенностью сказать, что переплаты не будет. Там, где начисление идет по нормативам, тоже. Разница будет составлять только 4% – из-за ежегодного роста тарифа на теплоснабжение, – сказал заместитель министра ЖКХ Марат Шангареев.

Тарифы на тепло различаются для каждой ресурсоснабжающей организации. Сейчас они колеблются от 800 до 3500 рублей за 1 Гкал, а средневзвешенное значение по республике – 1890 рублей. Для «БашРТС» и МУП «УИС» – составляет 2134 рубля.

– В первом полугодии 2019 года тарифы остались на уровне декабря предыдущего года. Плановые изменения происходят первого июля. Если сравнивать, то у каждой теплоснабжающей организации есть своя специфика, протяжённость сетей. Существует множество факторов, которые влияют на структуру себестоимости, – пояснила председатель Госкомитета по тарифам РБ Светлана Бурдюк.

На встрече также отметили, что сложившаяся ситуация побудила жителей задуматься о энергосбережении.

– В соцсетях постоянно звучит, мол, опять обманули, сейчас деньги собрали и летом будут собирать. Давайте дождемся лета, и жители увидят, что за отопление денег начисляться не будет, – сказал исполнительный директор МУП «УИС» Максим Петров.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.