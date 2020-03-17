На страже нашего комфорта

В Городском культурно-досуговом центре с профессиональным праздником поздравили работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Представителей отрасли пришли отметить заместитель председателя комитета Государственной думы Павел Качкаев, заместитель премьер-министра правительства РБ-министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев, председатель комитета Государственного Собрания – Курултая Елена Родина, первый вице-мэр администрации Уфы Салават Хусаинов.

Гостей мероприятия встретила выставка коммунальной техники, развернувшаяся на площади перед входом. Трактора, погрузчики, автовышки, КамАЗы, рециклеры, которые получили в течение прошлого года управления жилищного хозяйства и службы по благоустройству города и районов.

– За последние годы наш автопарк полностью обновился. Среди всего, что мы получили в прошлом году, есть вот такая машинка для подметания и уборки тротуаров. Похожа на детскую, не правда ли? – говорит ведущий механик Службы по благоустройству Советского района Ринат Насибуллин.

Всего при поддержке республики и за счет городского бюджета приобретено более 150 единиц техники для обслуживающих предприятий. В будущем для обновления городского автопарка будет приобретаться не менее 50-и единиц техники ежегодно. Для более чем 250 предприятий жилищно-коммунального хозяйства города эта значительная помощь позволит улучшить организацию работы по благоустройству.

– Именно от вас – сотрудников ЖКХ напрямую зависит качество и условия проживания горожан, работа предприятий и социальных объектов. Мы должны сделать Уфу одним из самых благоустроенных городов. А без вашего профессионализма, четкого и ответственного отношения к делу это невозможно, – обратился со сцены первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. Он вручил отличившимся работникам почетные грамоты и благодарственные письма.

Слесарь-сантехник Демского УЖХ Шарифулла Хасанов в коммунальном хозяйстве проработал почти тридцать лет. О выбранной профессии не жалеет. Правда, сетует, что в обществе не хватает уважения к простым работягам.

– Каждый должен делать то, что он умеет. Не всем же быть менеджерами и юристами, эту работу тоже надо кому-то делать, – говорит он.

Вулканизаторщик Александр Качурин из МБУСиБ Кировского района тоже многие годы проработал в коммунальном хозяйстве водителем КамАЗа и продолжает трудиться, несмотря на то, что уже четвертый год на пенсии.

– С нетерпением ждал выхода на заслуженный отдых, а после пары месяцев, проведенных дома, понял, что не могу сидеть без дела и снова вернулся на родное предприятие, но баранку сменил на вулканизатор, – говорит Александр.

Алина Гарипова.

Фото Риты Ишниязовой.