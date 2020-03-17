Над ними «мессеры» кружили

Глава администрации района Марат Галиуллин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной Ханафия Аюпова.

Когда началась война, ему только исполнилось 16. Вплоть до 1943-го он работал в колхозе наравне со взрослыми, и все, что выращивали, отправляли на фронт. В марте 1943 года, когда Ханафий еще учился в 10 классе, его призвали в армию и направили на краткосрочные курсы в Оренбургское пехотное училище. По окончании которого был зачислен в 17-ю военно-воздушную бригаду. Принимал участие в боевых действиях в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. Освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. Победу встретил в Праге.

Войну ветеран вспоминать не любит: слишком многое пришлось испытать.

- Самое страшное было, когда на нас налетали «мессеры» и лупили длинными очередями, - вспоминает Ханафий Аюпович. - Хотелось зарыться в землю.

О мужестве воина говорят его ордена и медали. Также ветеран получил благодарность Верховного Главнокомандующего.

В запас ветеран уволился только в 1950 году. После войны фронтовикам не просто было найти работу, у многих не было профессии, надо было начинать с нуля. Ханафий Аюпович работал на «Уфаоргсинтезе» экономистом, машинистом, старшим аппаратчиком в течение 20 лет. Будучи активным и деятельным, даже после выхода на пенсию продолжал трудиться.

Ханафий Аюпов оказался в числе десяти ветеранов Великой Отечественной войны, которым юбилейные медали к 75-летию Победы вручил глава республики Радий Хабиров.

Саша БЕЛОВА.

Корзинка

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