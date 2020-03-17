Из огня да в половодье?

Резиновая лодка, оранжевые спасательные жилеты, моторная лодка с мощным двигателем. Все это нам показывают огнеборцы пожарной части «8 Марта». Да, инвентарь для них необычный. Но все объясняется тем, что на территории части разбит противопаводковый штаб № 6.

- Обычно вода – наш друг, она помогает в борьбе с огнем. Но в период половодья мы также встаем на защиту граждан от последствий таяния снегов, - говорят огнеборцы.

До начала паводка еще есть время, но гидрометеорологи говорят: сезон начнется на восемь-десять дней раньше обычного. Потому готовность к разгулу стихии уже сейчас должна быть высокой. Первый заместитель главы администрации района Газизьян Ахмедьянов прибыл как раз для ее проверки.

В каком-то смысле работа «весенних спасателей» для пожарных привычна: тушение на воде или в прибрежной зоне имеет место быть. Да и оперативно прибыть на место любого ЧП для них не сложно благодаря вездеходам высокой проходимости. Впрочем, как нам удалось выяснить, у штаба есть и другие задачи.

- Прежде всего, проводим обходы местных жителей. В местах потенциального подтопления находится много людей, каждому мы вручаем памятку о мерах безопасности. А кое-какие рекомендации даем и устно. Например, касательно надежности электропроводки, - продолжают пожарные.

Те, кто живут в прибрежной зоне давно, и сами знают, что необходимо. Небольшая резиновая лодка, запас продуктов и необходимых вещей на длительный период. Лекарства от болезней сердца, и не только. Наученные опытом, беременных женщин и пожилых людей уфимцы стараются отправить к родственникам в другие районы. Конечно, в этом году большого половодья не ожидается. Но жителям того же Козареза о нюансах «островной жизни» забывать не стоит.

Пока одни специалисты работают с населением, другие следят за уровнем воды в реках и водоемах. Немаловажная часть – визиты на заводы и предприятия в пресловутой красной зоне. Готово ли оборудование? Отлажена ли работа коммуникаций? Когда вода перельется за порог, задаваться этими вопросами будет поздно. Помимо опасности затопления есть риск возникновения и огненных ЧП: замыкание электросетей или реакция воды с химическими элементами могут привести к трагедии. С одной стороны, задача спасателей – не допустить такого развития ситуации, с другой – защитить людей даже в беде.

Отвести воду из затопляемого дома поможет мощная помпа с поративным генератором. Доставить медикаменты или переправить человека «на материк» помогут резиновые лодки. А для более сложных операций под рукой спасателей есть быстрый маневренный катер. Учитывая все это, вдобавок к обычным тренировкам они проходят и «паводковые». В рамках которых они учатся управлять маломерными судами, работать с насосным оборудованием и эвакуировать людей по воде.

На дворе – середина марта, улицы запорошило. Но специалисты отмечают, запасы воды в почве – выше средних значений примерно на 50 процентов. Отчасти причина кроется в осенних дождях, которые были обильными. Стало быть, скучать в паводок профессионалам не придется.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

Противопаводковый штаб № 6 считается одним из самых хорошо оснащенных в районе.