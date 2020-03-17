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Забьет фонтан, зазеленеют скверы

Автор: cmanager от 17-03-2020, 09:57

Забьет фонтан, зазеленеют скверыСоветская площадь и улица Советская  скоро приобретут новый вид – здесь забьет новый фонтан,  появится многоуровневая парковка и главное -  установят памятник  национальному герою генералу Минигали Шаймуратову, а  возле  музыкальной школы - бюст композитору Нариману Сабитову.

При создании проекта   реконструкции, безусловно, учитывалось и мнение горожан: общественные слушания, которые прошли в Педуниверситете, собрали большое количество уфимцев из разных частей города.

Сегодня Советская площадь, да и улица представляют собой стихийную наземную парковку, а исторические здания закрыты разросшимися деревьями, а  их фасады устарели и требуют  обновления.

- Нам важна обратная связь с  уфимцами, не только их одобрение проекта реконструкции, но и предложения, - сказал главный архитектор нашей столицы Олег Байдин. 

Какие же преобразования нас ждут? Они существенные. Все фасады будут отреставрированы, на площади установлен памятник генералу Минигали Шаймуратову, а перед ним - свето-музыкальный  фонтан. Будут разбиты несколько небольших уютных скверов, произведена замена покрытий площади. Много вопросов у горожан, в основном автомобилистов, вызывает расположение парковки.

- Дальнейшее развитие системы общественного транспорта  должно решить  эту проблему, - сказал главный архитектор.

Он выделил несколько направлений для решения этого вопроса -  развитие платного парковочного пространства в центре города и, наконец, строительство многоуровневых парковок. В частности, такие предусмотрены на улице Цюрупы и прилегающих к Советской площади кварталах. Остановка общественного транспорта будет сохранена.

Уфимцы  в основном одобрили проект, отметили, что    площадь, после всех преобразований станет прекрасным местом для прогулок всей семьей.

 - Мы, педагоги уфимской «Маринки», поставили проекту оценку «отлично», - сказала директор  гимназии № 3 Юлия Вяткина. - В первую очередь - в плане нравственно-патриотического воспитания   нового поколения.

Юлия Федоровна открыла  одну историческую страницу: в мае 1942 года отряд  комсомолок со всей Башкирии  пришел в гимназию и ночевал в ее стенах перед отправкой на передовую. А утром чеканным  шагом они подошли к Советской площади на митинг, чтобы отправиться на фронт и принять на себя огонь Сталинградской битвы. Таких героических страниц, которые связанны с этим историческим местом, немало. Площадь, безусловно, знаковое место нашей столицы.  Ее преобразование давно назрело. Как обещают власти города, первая очередь реконструкции  будет завершена в этом году.

 

Лилия ЗИМИНА.

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