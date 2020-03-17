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В ожидании «большой воды»

Автор: cmanager от 17-03-2020, 09:56

В ожидании «большой воды»Подтопление нескольких улиц микрорайона Максимовка грунтовыми и талыми водами происходит каждый год. В 2019 в этой зоне оказалось восемь придомовых участков и подвальное помещение частного дома. В настоящее время проводится комплекс превентивных мероприятий.

 

В связи с этим организована работа по вывозу снега. В пятницу сотрудники МБУ «Служба по благоустройству района» очищали территорию возле детского сада № 155 и дренажную канаву, расположенную на улице Сосновской.

 

- Для того чтобы избежать подтоплений, разработан проект строительства дренажной сети от детского сада по улице Сосновской. В настоящее время есть смета, ждем проведения торгов, после чего начнется строительство, - объяснила начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации района Галина Буяк.

 

Также специалистами управлений гражданской защиты и пожарной охраны, Центра общественной безопасности проводятся профилактические рейды, в рамках которых жителям напоминают, что необходимо готовиться к периоду активного снеготаяния заранее. Им вручают памятки, где кроме правил поведения, указаны номера телефонов районных учреждений, куда в случае необходимости они могут обращаться круглосуточно за помощью.

 

- Граждане к этому периоду могут подготовиться самостоятельно. Поднять необходимые вещи на верхние этажи, чтобы в случае паводка своевременно эвакуироваться, - говорит Ришат Янышев.

 

В районе есть и другие проблемные участки – улицы Рассветная, Боевая, Строевая, и еще три – в Карпово. 

 

- Создан противопаводковый штаб, прочищаем канавы для пропуска воды. Все зависит от скорости таяния снега. В любом случае население один на один не оставляем. Готовим насосы, мотопомпы. Если потребуется - начнем откачивать воду, - добавила Галина Анатольевна.

 

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

 

Корзинка

 

Прошлой весной было откачано 41 940 кубометров воды.

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Категория: Вторник

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