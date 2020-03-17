Выступили с «Успехом»

На сцене Дома творчества «Орион» прошел городской хореографический конкурс «Успех», который проходит уже в третий раз, но в этом году он стал открытым и вышел на городской уровень. Отличительной его чертой является то, что участники сами режиссировали номера и продумывали костюмы и реквизит для постановки.

– Несколько лет назад один из преподавателей подошел ко мне с предложением организовать небольшой конкурс среди учащихся. Мы тогда и предположить не могли, что он дорастет до городского уровня,– говорит директор детской школы искусств №3 Павел Киселев.

Если в первый год в нем принимали участие не более 20-ти танцоров, то в этом количество их перевалило за сотню. А в составе жюри профессионалы – заслуженные работники культуры и артисты республики.

– Чтобы оценивать выступления в конкурсе, нужен особый подход. Они все занимаются танцами на предпрофессиональном уровне, поэтому пластичность, техника танца у всех отработана. Мы рассматриваем творческий подход к номеру: сценические костюмы, соответствие стиля, музыки и движений, – говорит председатель жюри, заслуженный артист РБ Айсылу Панина.

Надо сказать, что для многих участников конкурс может стать ступенькой к профессиональной сцене – обладатель Гран-при получает приглашение для поступления в Башкирский хореографический колледж. В этом году повезло ученице 8-го предпрофессионального класса Марии Ряхиной, выступавшей в номинации «Народный танец».

– В каждой возрастной номинации есть свои нюансы, но я хотела бы пожелать большинству участников побольше эмоций. Связь между танцором и танцем читается на лице. Порой смотришь: и номер хороший, и техника достойная, но чувствуется театральность. Танец – это образ жизни, и он должен быть легким, непринужденным и свободным, – говорит один из членов жюри руководитель ансамбля народного танца «Кружева» БГПУ Ольга Андреева.

Среди участников были воспитанники танцевальных школ и студий города: детские школы искусств №2, №3, дома культуры «Ядкарь», студии восточного танца «Рангила», балетной школы «Лео» и другие. Также были и гости из других городов – школа искусств города Благовещенска представила несколько номеров.

Дети выступали в четырех номинациях по четырем возрастным группам. Могли выступать как сольно, так и дуэтом.

– Моя сестра занимается художественной гимнастикой и помогла мне подготовить номер. Я учусь только в третьем классе, но мне нравится танцевать и надеюсь, в будущем буду выступать на большой сцене, – говорит Юлианна Абдюкова, подготовившая современный танец.

Алина ГАРИПОВА.

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