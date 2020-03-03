На танке по дну Нейсе

Продолжаем публикацию воспоминаний 98-летнего ветерана Великой Отечественной Сагмана Вахитова. В №12 от 18 февраля мы писали, что 19 июня он стал курсантом Военно-авиационной школы в Днепропетровске, а через три дня объявили о начале боевых действий.

Началось ускоренное освоение программы: по ночам изучали теорию, днем на У-2 летали через Днепр. Сагман ответственно относился к учебе, и, несмотря на двойную нагрузку, учился безупречно. В зачетной книжке, которую бережно хранит вместе с остальными важными бумагами, по всем дисциплинам (осмотрительность на земле и в воздухе, боевой разворот, штопор…) только – отлично. Однако фронту нужны были танкисты, и в 1942-м новоиспеченного летчика отправили в Челябинск, где готовили механиков-водителей тяжелых танков КВ. Так, в октябре уже Сагман воевал в составе 11-го отдельного полка прорыва на Северо-западном фронте, где вскоре получил ранение.

– Мы двигались на КВ по холму. Я наверху, экипаж внутри. Им не было слышно, что стреляют из миномета и остановились. В этот момент в меня попали осколки разорвавшегося снаряда, и я оказался в госпитале.

В 43-м полк перевели в Саликамск, где Сагмана назначили инструктором-водителем. Он переучивал солдат, которые поступали с фронта.

Участвовал при прорыве обороны немцев на реке Нейсе.

– У нас был 385-й тяжелый танковый полк прорыва. К рубежу мы подошли вечером. Берег крутой, река широченная. Мост уничтожен. Командир полка поставил задачу: перебраться на другую сторону по дну. Нас было четыре экипажа, – рассказывает Сагман Файзрахманович. – Танки с трубой, нужно было регулировать газ таким образом, чтобы вода не попала в выхлопную трубу. Для этого танк необходимо подготовить: промазать все щели солидолом, надеть чехол и обязательно, как хороший кардиолог, чувствовать работу системы. У тяжелого танка 2 скорости, но переключаться под водой нельзя, иначе мотор может заглохнуть. Я спустился на замедленной и, поняв, что погрузился, нарушив указ, переключился на ускоренную.

Сагману удалось проскочить, а остальные три машины застряли.

– На том берегу для ориентира должен был стоять наш солдат с красным фонариком, но мы потеряли его из виду. Я выбрался из танка, а там стреляют.

Задача полка прорыва – как можно глубже пробраться в тыл, и Вахитов с сослуживцами часто оказывались в окружении. Часто на немецкой территории попадали под обстрел, но выжили.

– Фары включать нельзя, поэтому едешь вслепую. В городах не раз оказывался перед падающей горящей стеной. В Берлине по нам с верхних этажей из фаустпатронов били. А на территории Польши однажды заметили двигающийся стог сена, догадавшись, что там немецкий танк, расстреляли.

После войны Сагман Файзрахманович служил в Австрии. В 47-м вернулся в Уфу и восстановился на третий курс педагогического института, который окончил в 1949-м. Три года работал инструктором и помощником председателя Совета министров, потом год в культсекторе, а затем началась педагогическая карьера.

– В 1951-м решил, что нужно работать по специальности и поехал в Балтачевскую среднюю школу директором. Приехал в августе, нагрузка уже была распределена, мне поручили вести немецкий.

Через три года вернулся в Уфу, сначала работал в 11-й вечерней школе, потом 10 лет в 15-й на ул. Чернышевского завучем, затем директором 5-й вечерней, учителем в 7-й.

– Никогда не отказывался ни от какой работы.

С супругой Фидой Хакимовной вырастили сына и дочь. Сейчас Сагман Файзрахманович проживает с дочерью и зятем. Оказывает посильную помощь по дому, летом проводит время в саду. Читает газеты, увлекается и следит за футбольными матчами.

Мария НИКОЛАЕВА.