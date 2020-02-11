И бабушка и мама

В большом зале районной администрации, нарушая привычную канцелярскую тишину, звучит Вальс из «Маленькой сюиты» Балиса Дварионаса. Такой подарок приемной маме приготовила 12-летняя Надя.

На итоговом совещании органов опеки и попечительства заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова и начальник Управления по опеке и попечительству Татьяна Квасникова вручили благодарственные письма и сертификаты отличившимся работникам. Первой под аккомпанемент фортепиано от администрации города отметили Лялю Каримову.

61-летняя женщина одна воспитывает внуков: Рустема, Дмитрия и Надежду. Она оформила над ними опеку, когда отец детей погиб, а у матери начался сложный жизненный период. Сейчас у дочери другая семья и двое маленьких детей, а старших 11-й год растит бабушка.

Рустем студент 4-го курса БГМУ, учится на лечебном факультете, все экзамены сдает на «отлично», получает повышенную стипендию. В будущем мечтает стать кардиохирургом.

Дима учится в 11 классе 96-го лицея, тоже отличник. Окончил музыкальную школу по классу скрипки. Сейчас занимается на ударных, проявляет интерес к точным наукам и хочет посвятить жизнь медицине. Младшая – Надежда в 6-ом классе. Вслед за братьями тоже увлекается музыкой. Играет на фортепиано, а в свободное время рисует. Имеет третий взрослый разряд по спортивной гимнастике.

– Надюша всегда жизнерадостна, позитивна, занимается рукоделием, проявляет кулинарные способности. Дмитрий – добрый, любит шутить и всегда разряжает обстановку. Рустем ответственный, спокойный, мой главный помощник, – рассказывает Ляля Хакимьяновна.

До выхода на заслуженный отдых Ляля Каримова работала бухгалтером, руководила автосервисом. Активной жизненной позиции придерживается и сейчас. Вместе с внуками путешествуют, зимой устраивают лыжные вылазки, летом выезжают на природу, а выходные предпочитают проводить в деревне в Чишминском районе. Там у них есть дом с участком, где они выращивают овощи и фрукты. А еще у ребят свой вокально-инструментальный ансамбль.

В мае 2019 года семья приняла участие в муниципальном этапе республиканского конкурса опекунов, приемных и патронатных семей и заняла второе место.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото из архива семьи. Предоставлено Каримовой Л.Х.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.