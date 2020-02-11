Контроль - двойной

На еженедельном селекторном оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем под руководством главы республики Радия Хабирова, обсудили поддержку малоимущих, обновление дворов, проблемы сотрудников МВД и эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Про соцконтракты

Жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь от государства в рамках реализации социальных контрактов. Об этом доложила вице-премьер - министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

В рамках адресной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства единовременно выделяется до 50 тысяч рублей, предприниматели могут получить до 100 тысяч, на обучение - до 15 000.

За пять лет соцконтракты заключили 6728 человек на сумму 280 миллионов, причем большинство направили деньги на сельхозпроекты. В ближайшие три года из федерального центра республика получит больше миллиарда. Радий Хабиров поставил перед ведомствами задачу изменить ситуацию с распределением адресной помощи: большая часть средств должна идти на ведение предпринимательской деятельности.

Про «Башкирские дворики»

На реализацию программы «Башкирские дворики» в 2020 году направят 2 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.

Планируется отремонтировать 390 придомовых территорий: будет установлено 2 600 скамеек, 2 000 урн, более 2 тысяч светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок. Обновленные дворы перейдут на баланс муниципалитетов.

На торги планируется выйти 1 марта, работы начнутся в начале мая. Радий Хабиров подчеркнул, что дизайн-проекты должны находиться в открытом доступе, чтобы жители могли представить конечный результат. Также он акцентировал внимание на важности приобретения материалов именно местных производителей. Решению этой задачи будут способствовать выставки в рамках Российского промышленного форума и Весеннего форума ЖКХ, которые пройдут в Уфе в феврале и апреле.

Про полицию

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД Артур Сайфуллин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов. Патрульные службы испытывают ряд бытовых проблем – от нехватки жилья для личного состава до неудовлетворительного состояния служебных помещений и стационарных постов полиции. Некомплект личного состава ППС составляет 10% . Внимания требуют и кавалерийские подразделения патрульно-постовой службы.

Глава региона Радий Хабиров, заслушав доклад, поручил главам муниципалитетов провести совещания с участием представителей МВД и обсудить перспективы по ремонту служебных помещений, улучшению кавалерийского состава и возможности выделения жилых комнат сотрудникам.

Про коронавирус

Заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов сообщил, что в Башкортостане зарегистрировали 30 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, однако анализы на коронавирус оказались отрицательными. В уфимском аэропорту ввели усиленный двойной контроль всех прибывающих из КНР с использованием тепловизоров и проведением лабораторных исследований.

Организована карантинная зона в профилактории «Родник здоровья», что находится в селе Нижегородка Уфимского района. За пациентами будут наблюдать медики.

Александр Жеребцов озвучил меры профилактики, которые позволят уменьшить риск заболевания гриппом и ОРВИ. Самое простое и действенное, по мнению докладчика - мыть руки с мылом после посещения людных мест и соблюдать здоровый образ жизни. Кроме того, он предложил перенести по срокам массовые мероприятия и соблюдать дезинфекционный режим в местах скопления людей.

Юлия ПАХОМОВА.