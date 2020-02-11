Каждый день вносит коррективы

Учитель гимназии №86 Мария Ширшова стала победителем в номинации «Педагогический дебют» в конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана».

В школе она новичок, но у Марии Владимировны есть опыт работы с детьми в подростковом клубе, где она занималась с аниматорами и волонтерами.

- Из нашей группы в БГПУ только два человека из 17 связали свою жизнь со школой, - говорит она. – Может быть, мне повезло, потому что практику я проходила у победителя «Учителя года» Риммы Равилевны Ронжиной. Она меня очень вдохновила своим примером, отношением к предмету и ученикам.

Сегодня Мария ведет уроки в 5, 6 и 7 классах, иногда в день приходится проверять более 200 работ. Но, по словам молодого педагога, в школу она идет с удовольствием:

- Пытаюсь мотивировать учеников, а они – меня. Когда у ребенка что-то получается, то в нем просыпается азарт.

Родители шестиклассников очень серьезно относятся к Марии Владимировне, но она честно признается, что ей иногда требуется их помощь.

- Важно найти общий язык с мамами и папами, - рассказывает она, - в то же время должно быть взаимопонимание между детьми и взрослыми. Есть проблемы: с одной стороны – гиперопека, с другой – недостаток внимания. Сегодня родители оберегают детей даже от самостоятельной дороги в школу и обратно. Инфантильность проистекает из-за чрезмерной родительской опеки. И тому есть вполне объективные причины. Женское здоровье оставляет желать лучшего, и представительницам прекрасного пола долгожданные дети тяжело достаются. Вот случай из моей практики: 13-летняя девочка не может сама себе разогреть еду, а мама до сих пор моет ей голову. Стараюсь своих шестиклашек приучать к самостоятельности. Например, прошу мальчиков подкрутить болты на партах, а девочек справляться с бытовыми проблемами. Второй бич в воспитании нынешних детей – недостаточное внимание родителей, которые оправдывают это занятостью на работе и перекладывают свои обязанности на школу.

Сегодня на столике у молодого учителя книги по педагогике.

- Хочу освежить знания, все-таки прошло достаточно времени, - говорит она, - к тому же каждый день вносит свои коррективы, как говорится, теория без практики мертва.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

В городском этапе конкурса приняли участие 12 педагогов Орджоникидзевского района. Лауреатами стали: учителя гимназии № 64 Гульдар Хамидуллина, гимназии № 82 Айгуль Семенова и школы №109 Анна Сергеевна Нестеренко.

Специальными призами Всемирного курултая башкир награждены участники конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана-2020» Рузина Барлыбаева из гимназии №82 и Алсу Янбаева из лицея «Содружество».

