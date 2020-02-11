Спасение из ледяного плена

Раскачиваясь на ветру, красная лента привлекала внимание еще издали. Старинный особняк XIX века огорожен ею не только с внешней, но и с внутренней стороны. Тем не менее, рядом все же дежурил один из сотрудников районного МУБа. «Люди у нас такие: думают, что обходить участок по другой стороне улицы долго. А вот если рискнуть – то может и повезет не попасть под «бомбу», - говорит мужчина.

Застывшая музыка

Спустя пару секунд с карниза особняка срывается огромный кусок льда. Рассыпавшись на десятки осколков, он разлетается по мостовой улицы Коммунистической. А сверху, свесившись за край крыши, нам машет рукой кровельщик Александр Лыткарев.

- Не извольте беспокоиться! Мы дело свое знаем, управимся точно в срок! И часа не пройдет, как крыша будет очищена! – говорит он.

И шутливая форма обращения, и пышная рыжая борода мужчины вполне подходят к месту. Будто усадебный дворник из далекого прошлого, сейчас он усердно машет лопатой, сбивая вниз остроконечные сосульки. Да и не только: крыша бывшего купеческого дома успела обрасти сугробом. Но сбросить его с пологих скатов – «дело известное, нехитрое. Коли силушкой не обижен…».

Обвязавшись страховочной веревкой, Александр двигается осторожно, как кошка. Высота небольшая, всего два этажа. Другое дело, что покрытие может проломиться под весом человека. Потому наступать стоит лишь туда, где под ним лежат несущие балки. Приходит такая мысль: без бережного отношения здание навряд ли простояло бы сто с лишним лет.

О своей работе кровельщики говорят коротко – условия диктует погода, в последнюю неделю нагрузки очень много. Помимо хорошего мышечного тонуса здесь важен надежный вестибулярный аппарат, сердце и сосуды также не должны шалить. Вот и получается, что кого попало не берут не только в космонавты.

Очистка крыш старинных зданий требует определенной специфики. С технической точки зрения это не сложно, чего не скажешь о некоторых других объектах. Например, здание Башгосфилармонии – выше на несколько метров, да и архитектура фасада у него более сложная. Просто веревкой и лопатой тут уже не обойдешься.

- Перед вами – гидравлический подъемник с ручным управлением, на базе автокрана «Ивановец». В люльке можно работать вдвоем, еще один человек внизу управляет ее движением, - говорит, застегивая страховочный карабин, кровельщик Азат Гиззатов.

Случись что – и мастера спасет трос, прикрепленный к ограждению стальной «руки». Сегодня он поднимается один, остальное место занимают лом, топорик и другие инструменты.

Повинуясь нажатию на рычаг, металлическое сочление медленно поднимается вверх. Пользуясь свободной минутой, разглядываю свисающие вдоль стен языки застывшей воды. Теоретик искусства Йозеф Шеллинг когда-то давно сказал: архитектура – застывшая музыка. В симфонии затвердевшей воды можно угадать звуки ночных ветров, тонкие ноты полуденного солнца и много что еще. Но эффектную коду этого музыкального шедевра играет лом: удар - и сияющая глыба обрушивается на пустынную улицу.

- Быстро не справимся, придется повозиться. Видишь, карниз с балюстрадами, лепнина тоже довольно хрупкая. Потому нужна осторожность. Хотя, конечно, тянуть время не будем, - объясняет механик-водитель Ильнур Шарафутдинов.



Годы прошли незаметно

Двор одной из многоэтажек по улице Революционной. На газонах и придомовой площади высятся снежные Гималаи. Но лед с тротуаров сбит, проезжая часть более-менее чиста. Дворник Зифа Сафиуллина ждет меня у последнего из семи подъездов.

- Вы уж простите, что разговор у нас за работой. Но скоро люди начнут возвращаться с работы, нужно еще многое успеть убрать, - говорит она.

Движения ее легки и отточены годами практики, свое дело она делает спокойно и быстро. Убрать снег с детской площадки, пройтись с лопатой и метлой по автопарковке. На все это уходит не менее часа.

Сама Зифа Сафиуллина ничего необычного в своей работе не видит. Что вполне понятно: выросла в деревне и с детства привычна к труду. Под стать ей и муж, который трудится электриком в соседнем ЖЭУ.

- Весна, зима или лето – жилищники никогда не сидят без работы. Так я и не заметила, как пролетело время. Что изменилось? Пожалуй, машин во дворах стало больше, - признается женщина.

О «чудо-машине» и сплоченности людей



Еще одной точкой коммунальной активности стал перекресток улиц Аксакова и Чернышевского. Здесь на субботник по уборке снега вышли сотрудники администрации района.

- Вы прогноз погоды видели? Снегопад продлится еще несколько дней. Коммунальщики работают круглыми сутками, но и у людей и у техники есть свой предел. Потому и решили помочь! – говорят управленцы.

Ведущие специалисты, главы отделов, руководители направлений – сегодня все они трудятся в одном строю, на время забыв о должностных обязанностях. Лопаты и перчатки активистам выдали сотрудники коммунальных служб. Да и сами «оранжевые жилеты» работают рядом, подавая пример.

Расчистить столь большой участок лишь вручную – очень сложно. Техническую поддержку обеспечивают коммунальщики. Как говорит водитель трактора «МТЗ», работать по третьему режиму приходится уже давно. Для непосвященных: это значит, что на улицы города выведено более 75 процентов всей имеющейся уборочной техники.

В светлое время суток первостепенная задача – обеспечить пропускную способность тротуаров и дорог. Потому собранный снег сначала складируется на обочину, превращаясь в так называемый «вал». Уже ночью он будет погружен в кузова грузовиков и вывезен за пределы жилых кварталов.

А пока по кварталам центральной части, ревя, несется необычная машина. Небольшие колеса, кабина шириной метра в полтора, низко опущенный к тротуару ковш. Сзади, на гибкой сцепке – двигатель и ходовая часть. Юркий снегоуборщик с надписью «Кургандормаш» на белом боку формирует курган из снега и льда на углу улиц Карла Маркса и Достоевского. А проходящие мимо уфимцы, не теряя времени, снимают его на видео.

Впрочем, праздных зевак было немного. Масштабные субботники кипели практически по всему району. Всего свой вклад в очистку улиц внесли 1224 человека. Самой многочисленной стала трудовая бригада сотрудников сферы образования. Вместе с учащимися старшего возраста их было 412. Многие из участников акции убирались «на местах». Например, работники ДК «Ядкарь» и объединения молодежных клубов «Алые паруса» расчистили от снега участки вокруг своих зданий. Не отстали и музыканты из ДМШ№7 и ДМШ имени Адигама Искужина и других. Значимый вклад внесли также сотрудники сферы торговли и общественного питания, их было более трехсот. Заводчан и производственников удалось насчитать 140, а вот медицинских работников – гораздо больше.

Иван БЕГМА.