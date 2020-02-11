6 февраля стало знаменательным для студентов и преподавателей училища искусств. У них в гостях побывал знаменитый пианист с мировым именем Евгений Михайлов, профессор Казанской консерватории им. Н.Жиганова, который провел блистательный мастер-класс.

С удивительным тактом, терпением, и в то же время – горячностью и упоением в течении нескольких часов он объяснял и показывал приемы игры на фортепиано. Его энергией заряжался весь зал. С третьекурсницей Эльвирой Валеевой усовершенствовали исполнение 27 сонаты Гайдна. Диана Тукаева получила урок исполнения 1 части «Венского карнавала» Шумана.

Будущие пианистки из музыкального колледжа Эвелина Валитова и Полина Павлова поделились своими впечатлениями:

- Разучить пьесу и сыграть – это еще полдела, нужно прочувствовать произведение, а еще есть столько нюансов и тонкостей, о которых мы и не догадывались. От маэстро мы получили уникальные советы в исполнении второй сонаты Бетховена и двух прелюдий Рахманинова. Этот урок мы запомним на всю жизнь!

А в филармонии им. Х.Ахметова фортепианным концертом Евгений Михайлов дал старт Всероссийскому фестивалю камерной музыки «Классика над Белой рекой», который продлится до 6 марта. Прославленный музыкант сыграл пять сочинений. Прозвучали: соната Ми-бемоль И.К.Баха, партита Ре мажор И.С.Баха, Четыре мимолетные пьесы К.Шумана, «Юмореска» Р.Шумана, и «Рапсодия в блюзовых тонах» Дж.Гершвина. Зрители восхищенные волшебством и тонкостью исполнения сопровождали выступление артиста бурными овациями.

- Руководство Башгосфилармонии дало мне полный карт-бланш в выборе программы и мне, наконец, удалось исполнить свою мечту - выложить исполнение в красивую концепцию семейного музицирования.

Дело в том, что вместе с музыкантом на сцену вышли его супруга и сын. Есть и еще один немаловажный факт: концерт состоялся как раз в день рождения Евгения – замечательного музыканта и прекрасного человека, который давно дружен с уфимцами.

Дания ХАКИМОВА.