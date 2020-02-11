Кадры со школьной скамьи

Развитие профессиональной ориентации, углубленное изучение теории и практики 3D-моделирования, повышение престижа инженерных профессий – эти цели преследовали создатели инженерного класса для школьников, который торжественно открылся в Технопарке авиационных технологий. Символично, что произошло это в преддверии Дня российской науки.

- Мы понимаем: знания, которые даются в вузах и ссузах, хорошие, но их не всегда достаточно. В дальнейшем детям, которые будут посещать данный класс, будет легче учиться. Поэтому и запустили такую раннюю профориентацию. В целом технопарк реализовывает для нас серьезные проекты, разрабатывает технологии. Это компактная структура с положительным «выхлопом», - отметил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», депутат Госсобрания – Курултая РБ Евгений Семивеличенко.



Это - совместный проект ПАО «ОДК-УМПО», Союза машиностроителей, Технопарка и Уфимского государственного авиационного технического университета. Первыми к нему присоединились воспитанники Ассоциированных школ СоюзМаш России – лицеев №№60, 68, 82. Занятия в тестовом режиме проходят с октября четыре раза в неделю. Пока их посещали 40 детей, которых разделили на шесть групп. Теперь же смогут учащиеся любой школы города – по заявкам от руководства учебных заведений.

- На одном из недавних мероприятий ко мне подошли три студента Московского авиационного института и сказали, что хотят вернуться в Уфу, сотрудничать с УГАТУ, пройти практику на УМПО. Это здорово и мне хотелось бы, чтобы вы оставались дома, в республике. Сегодня очень правильно выстраивается формат образования. Хорошо, что есть такая организация, как технопарк, служащая промежуточным звеном между высшей школой и заводом. Придя на УМПО, вы уже будете являться не просто студентами, а практически готовыми специалистами, - подчеркнул временно исполняющий обязанности ректора УГАТУ Сергей Новиков.

Вопрос подготовки инженерных кадров в последнее время все чаще обсуждается на совещаниях различных уровней. Специальность остается востребованной не только для предприятий региона, но и за пределами республики.

- На сегодняшний день границы обучения в вузе сужаются, и за четыре года вырастить специалиста сложно. Мы решили их расширить, хорошим решением будет, если перенести часть получения необходимых знаний в школу. Так и появилась идея создания инженерного класса, где ребята смогли бы получить и развить полезные навыки. Надеюсь, он впишется в общий образовательный процесс. Мы с директорами учебных организаций обсудим наше взаимодействие и их видение дальнейшего развития, - отметил директор НПА «Технопарк авиационных технологий» Ирек Кандаров.

Основной предмет на занятиях – инженерная графика. Предлагаемый курс в доступной форме знакомит школьников с основами проектирования в CAD-системах (компьютерном моделированием), а также с практическим применением полученных знаний. Лаборатория оснащена станками, предназначенными для создания 3D-объектов, и оборудованием для лазерной резки, которое позволяет вырезать любые геометрические фигуры и реализовывать творческие инженерные проекты.

- Дети приходят со своими идеями и предлагают сделать что-то конкретное. Например, самолетик. Отдельно приходят студенты БГУ, УГАТУ, машиностроительного колледжа. Для всех занятия открытые, было бы желание учиться. Начать заниматься можно и среди учебного года, - рассказала начальник отдела по научно-организационной деятельности НПА «Технопарк авиационных технологий» Гульназ Салимгареева.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.