На страже спокойствия

В администрации района торжественное наградили участников отряда №1 народной дружины «Правопорядок», который существует с 2015 года. Восемь человек – представители различных профессий получили из рук главы администрации района благодарственные письма за вклад в обеспечение безопасности, оказание содействия полиции в поддержании правопорядка, предупреждении и пресечении правонарушений.

– Благодаря вашей активной жизненной позиции и желанию оказывать содействие представителям правоохранительных органов наши дети могут спокойно возвращаться домой по вечерам, а пусть вас боятся хулиганы, потому что когда есть такие сознательные граждане, в городе всегда будет порядок, – сказал глава администрации района Айдар Базгудинов.

На сегодняшний день в районе насчитывается 316 добровольцев – представителей самых различных профессий.

Так как район железнодорожный, большинство составляют путейцы. Но и работники образовательных учреждений, медики, представители жилищного хозяйства, а также районная администрация не остаются в стороне.

Например, Элина Нуриева, которую отметили благодарственным письмом – старший вожатый в школе №113 имени И. И. Рыбалко. Когда пришла работать, от коллег услышала, что они периодически выходят на какие-то рейды и заинтересовалась. Узнав условия, решила присоединиться. К тому же школа всячески поощряет добровольцев. К примеру, им предлагают отгул или дополнительный день к отпуску.

– Приятно, что поощряют и отмечают наш труд. Но я выхожу на патрулирование не ради награды, а для того, чтобы наши дети могли спокойно гулять на улице и чувствовали нашу защиту и заботу, – говорит она. Все дружинники выходят на работу согласно ранее утвержденному командиром отряда графику. При составлении ежеквартального графика отряда он непременно учитывает нюансы организации: например, стараются не привлекать учителей в летнее время, когда у них отпуска, а жилищников – зимой, во время авральных снегопадов.

– Работаю в Демской станции электроснабжения и больше года в дружинниках. Когда-то был пионером и сейчас не могу остаться в стороне от общественных дел, – говорит железнодорожник Сергей Хаванский.

Надо сказать, что получение награды от администрации района это не предел. Тех, кто показал себя достойным гражданином, выдвигают на благодарность на городском уровне.

– Моя коллега Римма Байкова же получала награду от администрации города, а я пока отмечена только на районном уровне, значит, надо стараться, – говорит Надежда Савочкина, работающая мастером в ЖЭУ №32.

Она в дружинниках уже три года, за это было много различных ситуаций. Например, она вспоминает, как прошлой весной они «накрыли» дебоширов в неблагополучной квартире.

Во время дежурства патрульным поступил звонок, что на улице Правды, 15 происходит драка, и они направились туда. А она сама как раз работает в ЖЭУ, которое обслуживает этот дом и от уборщицы уже не раз слышала жалобы на жильцов одной из квартир. Оказалось, там собрался настоящий алкопритон! Ребят, конечно, которые устроили драку, вывели, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях и отправили в отделение.

– Может, конечно, они и не исправились, но хотя бы перестали хулиганить и нарушать спокойствие мирных жителей – больше и от уборщицы я жалобу не слышала, – рассказывает женщина.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.