Красивые нули и двойки

В народе бытует мнение, что жениться в високосный год – плохая примета, но, несмотря на это, на красивые даты 2020 года уже возник ажиотаж. О том, когда ожидается наплыв новобрачных, рассказала начальник отдела ЗАГС Советского района Уфы Ирина Курунова.

– Слово ЗАГС – почти всегда вызывает ассоциации, связанные со свадьбой и торжественной церемонией бракосочетания. Но спектр оказываемых нами услуг намного шире. Это и государственная регистрация рождения, установление отцовства, перемены имени и истребование личных документов с территорий иностранных государств. Также есть повторная выдача документов, внесение изменений в ранее составленные записи актов, выдача справок.

– Вы обслуживаете 178 тысяч человек, именно столько людей проживает по статистическим данным на территории Советского района?

– Не только. За услугами ЗАГСа граждане могут обратиться в любой территориальный отдел. Допустим, ребенка, родившегося в столице республики, можно зарегистрировать в любом районном ЗАГСе города. Регистрация брака производится независимо от места прописки. Например, многие живущие в других мегаполисах хотят зарегистрировать отношения у нас, потому что тут их родственники. Приглашаем молодых на государственную регистрацию заключения брака к нам. У нас красивый зал, в 2019-м отремонтировали входную группу, теперь крыльцо способно разместить большое количество гостей.

– Возможна ли электронная форма подачи заявлений?

– Не обращаясь в ЗАГС, заявление можно подать через единый портал государственных и муниципальных услуг, с 30-процентной скидкой госпошлины. Причем это можно сделать за год до предполагаемой даты заключения брака. Мы приветствуем это. Удобно и нам, и людям, особенно живущим в разных городах. С октября 2018 года создается единый государственнный реестр записей актов гражданского состояния. Государством поставлена большая задача, которую сейчас выполняем. К 2021 году весь архив необходимо перевести в электронную форму. После появления единой базы ЗАГСы начнут работать по ней, это позволит ускорить получение документов.

– В какие даты предпочитают жениться молодожены?

– Больше всего браков регистрируется в период, начиная с июня по сентябрь. Самые популярные месяцы – август и июль. Совсем скоро наступят красивые даты 20.02.2020 и 22.02.2020. Многие влюбленные планируют свадьбу именно в эти дни. На эти числа подали заявления 29 человек. Для февраля 15 браков в четверг – это много. Обычно около 30 пар мы расписываем по пятницам и субботам.

– Серьезно ли молодые относятся к заключению брака? Часто говорят «нет»?

– Работаю в органах ЗАГСа с 2003 года. За всю практику такого не случалось. Разве что иногда в качестве игрового элемента, за которым сразу следует – «да!». В основном к церемонии все относятся серьезно. Бывает плачут женихи, родители. Приятней всего регистрировать пару, которую активно поддерживают гости, особенно молодежь. Это вдохновляет.

– Количество приглашенных ограничиваете?

– Ни в коем случае! В зал заходят все желающие.

– А пары в нетрадиционных нарядах встречаются?

– Мне запомнились армянская свадьба в национальных костюмах, в стиле милитари… байкеров регистрировала. Жених был в полном обмундировании, а невеста в удобном платье. Она спокойно села на мотоцикл и уехала.

– На национальном языке проводите церемонии?

– Есть специалист, владеющий башкирским. У нее разработан сценарий. По желанию пары она проводит регистрацию полностью на национальном языке либо с его элементами.

– Каков средний возраст женихов и невест?

– Возраст молодоженов от 25 до 35-ти не меняется на протяжении пяти лет. Наблюдается снижение показателей по количеству заключенных браков. Это связано с тем, что женятся родившиеся в начале экономического кризиса 1990-х, а их мало.

– Пары преклонного возраста встречаются?

– В основном – бывшие супруги, которые продолжали жить вместе, и на закате своей жизни решили снова узаконить свои отношения.

– Какие имена дают родители детям?

– Самыми популярными в 2019 году стали – Алан, Даниил, София, Амина, Камилла, а необычными - Илана, Жанель, Белатриса, Афина, Хайдар, Нурлан и Адам. Родители всегда стараются выделить своего ребенка. Кто-то называет в честь бабушки, дедушки, а некоторые добавляют к распространенному имени пару букв и получают совсем другое. Выбор имени – дело вкуса. Но есть ограничения, они прописаны в федеральном законе «Об актах гражданского состояния». Не допускается использование цифр, числительных, бранных слов, указания на ранги, должности, титулы.

Анна БЕЛОВА.

Корзинка:

Кстати, в Китае в эти дни тоже ожидался свадебный бум, так как сочетание зеркальных двоек и нулей у них обозначает «Я тебя люблю». Кроме того, считается, что нули и двойки благоприятно влияют на супружеское счастье. Но из-за коронавируса торжественные регистрации брака перенесли на неопределенный срок.