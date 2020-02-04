Снег идет. Уборка тоже

Вторые сутки Уфу накрывает циклон. В связи с чем в ночь на 3 февраля первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов провел оперативное совещание.

В обсуждении вопросов, связанных с очисткой города от снега, участвовали главы районных администраций, руководители управлений коммунального хозяйства и благоустройства, а также жилищного хозяйства города.

Затем участники отправились по адресам жалоб, поступивших от жителей, подоспели спецтехника и работники жилищных контор с лопатами.

Коммунальщики 3 февраля на посту уже с 5 часов утра. Перед ними амбициозная задача – до вечера привести в порядок не 105 дворов, как предусмотрено графиком, а 260. В рейд по намеченным адресам выехали и журналисты.

На улице Степана Кувыкина, 20 проходит комплексная очистка придомовой территории.

– Здесь работают одна единица техники, дворники, и два кровельщика. В день они успевают привести в порядок 4-5 дворов. Кроме того, есть дворники, очищающие входы в подъезд, – сообщил заместитель директора УЖХ Кировского района Ильшат Муслимов.

По адресу Степана Кувыкина, дом 1 – еще одна бригада. Здесь также идет комплексная уборка. С проезжей части снег убирают два трактора. Оставшиеся отвалы скребут лопатами и привлеченные работники.

– Снег с крыш убирают специально обученные специалисты. Сначала они очищают козырьки, потом парапеты, сбивают и свисающие с балконов сосульки, хотя это обязанность жильцов, – пояснил мастер участка домоуправления № 62 Максим Филатов.

По словам коммунальщиков, в среднем на уборку двора затрачивается 3-4 часа, но процесс затягивается из-за припаркованных автомобилей, из-за которых завершать работу приходится вручную. Поэтому о предстоящей уборке уфимцев информируют заранее.

– На подъездной двери объявление вчера еще повесили, во все чаты дома сообщение разослали. Тех, кто оставил на лобовом стекле номер телефона, обзвонили, – рассказывает жительница Ольга Григорьева.

– Когда ко мне позвонили, я находился рядом и смог подъехать. Собираюсь переставить машину на очищенный участок, – сказал Ирек Сиразетдинов.

Как сообщил начальник отдела жилищного хозяйства управления жилищного хозяйства города Уфы Андрей Бычков, уборка снега проходит во всех районах города. Всего в ней участвуют 166 единиц техники, 802 дворника, около 600 привлеченных сотрудников управляющих организаций.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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