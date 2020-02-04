Закон о тишине и не только…

Ирина П. оказалась на больничной койке, получив перелом ноги. Неочищенные ото льда ступени одного из магазинов стали причиной травмы.

Кто должен нести за это ответственность, за какие нарушения в области благоустройства могут наложить штрафы – об этом говорим с заместителем председателя административной комиссии администрации района Русланом Исхаковым.

- Как вы прокомментируете этот случай?

- Вина на владельце магазина, он как юридическое лицо

несет ответственность за то, чтобы территория была очищена от снега и наледи. В зимний период львиная доля административных нарушений – 65 – 70 процентов - связана с благоустройством.

- Понятно, что лестница – зона ответственности руководителя организации, а как определить границы близлежащей территории?

- Да, такая проблема существует, когда в одном здании расположены несколько офисов, и все кивают друг на друга, пользуясь тем, что точно неизвестно, где заканчивается территория, за уборку которой они отвечают. Мы надеемся, что появятся новые правила, регламентирующие ответственность.

- Кто имеет право составлять протокол о нарушении?

- Члены административной комиссии, например в Орджоникидзевском районе в административную комиссию входят 29 человек, большинство из них - сотрудники ЦОБ, которые имеют право составлять протоколы. Они по сути выступают в роли муниципальной милиции. Наибольшая нагрузка по выявлению и фиксации нарушений лежит именно на них.

- Кто еще входит в состав комиссии?

- Сотрудники других подразделений администрации района, в частности отдела торговли, отдела по работе с отдаленными территориями, отдела коммунального хозяйства и благоустройства, отдела экономики и предпринимательства, отдела капитального строительства.

- Итак, нарушение фиксируется: проводится фотосъемка, составляется протокол. Что дальше?

- Затем мы приглашаем физическое или юридическое лицо на заседание, на котором выносится решение о привлечении к административной ответственности. Заседания проводятся каждую неделю по средам. Это так называемое очное рассмотрение, но может быть вынесено и заочное – в отсутствие лица. Штраф может быть обжалован в течение 10 дней, а на оплату его дается 60 дней. Если за это время физлицо или организация его не оплатили, административная комиссия направляет постановление в Службу судебных приставов для принудительного взыскания. Кроме того, комиссия имеет право обратиться в суд.

- Куда поступают средства?

- На специальный счет в бюджет города или республики.

- На днях группа депутатов Госдумы выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей.

- Для этого надо внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается увеличить штрафы для физлиц до 50 тысяч рублей, для юридических – до 150 тысяч. И если эта инициатива будет одобрена, шуметь официально будет нельзя с 23 часов до 7 утра. В январе мы рассмотрели 15 дел по нарушению тишины и покоя. В многоквартирных домах шумные соседи – не редкость. Сегодня в России нет федерального «закона о тишине». Регионы сами устанавливают правила о времени и штрафах за нарушение тишины. Поэтому если появится единый закон, мы его только приветствуем.

Работа административных комиссий — это мощный рычаг для наведения порядка в наших городах и селах, чтобы они стали чистыми, чтобы жители занимались благоустройством собственных улиц, чтобы не оставались безнаказанными те, кто создает беспокойства и проблемы для добропорядочных граждан.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

В январе административной комиссией вынесено более 500 постановлений.