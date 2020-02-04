Первая лига КВН переехала в Уфу

Уфимские квнщики на днях вернулась из Сочи, где проходил Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020». В этом году Башкирию на нем представляли сразу шестнадцать команд. И результат поездки превзошел все ожидания: команда «Лица республики» попала в Премьер-лигу и еще три – в Первую лигу КВН.

Глава администрации города Ульфат Мустафин пригласил участников «Лиц республики» на чаепитие в мэрию. На встрече квнщики поделились своими впечатлениями от поездки в Сочи:

- Мы нашли свою изюминку, раньше позиционировали себя просто как молодую и энергичную команду, а теперь подчеркиваем национальный колорит, показываем, чем живет наша республика, Уфа. За кулисами очень много разговоров было о нашем городе, много шуток. Это говорит о том, что башкирская столица на слуху. Не каждый день на Первом канале звучат позитивные новости об Уфе. Мы рады, что это случилось.

- Спасибо, что прославляете наш город. У нас много талантливой молодежи: и в спорте, и в творчестве. Получив назначение на должность главы администрации города, я первым делом занялся коммунальным хозяйством и молодежными проектами. На встрече с Александром Масляковым предложил рассмотреть вариант проведения Первой лиги КВН в Уфе.

И этот проект удалось претворить в жизнь. В течение 2020-года туры Первой лиги пройдут в столице республики: 1/8 финала – 30, 31 марта, 1,2 апреля; ¼ финала – с 20 по 22 мая; ½ финала – 10 и 11 октября, а финал – 28 ноября.

Мэр отметил, что для Уфы уже привычной становится роль хозяйки важнейших мероприятий. В этом году столица с размахом планирует отметить 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне, по этому случаю будет организован большой военный парад, а Бессмертный полк соберет порядка 140 тысяч горожан. В июле сразу на нескольких площадках развернется Всемирная фольклориада, в 2021 году пчеловоды со всего мира соберутся у нас на Апимондию. В 2022 году в Уфе состоится этап чемпионата мира по волейболу.

- Так что ваша победа стала еще одной монетой в копилку столицы, - отметил мэр.

Также Ульфат Мансурович рассказал, что в Уфе претворяются проекты по реновации существующих и созданию новых общественных пространств, которые станут точками притяжения для горожан и гостей.

Совместно с администрацией главы республики и правительством муниципалитет начинает работу по превращению улицы Октябрьской революции в пешеходную зону, сохранив в этом уголке исторический облик города. Благодаря чему появится большой прогулочный маршрут: от Гостиного двора по Октябрьской революции до монумента Дружбы, там через подземный пешеходный переход – на набережную, относительно которой идут архитектурно-планировочные решения. На ней будут размещены различные зоны общепита, развлечений.

Также мэр сообщил, что завершен проект по благоустройству Советской площади, сейчас он проходит экспертизу. Здесь планируется установить памятник легендарному комдиву Шаймуратову, создать зону отдыха, разбить сквер и построить плоскостной фонтан. Работа начнется уже весной.

КВНщики подарили Ульфату Мансуровичу футболку болельщика, а он обещал поддержать их, в том числе, решить финансовый вопрос ближайшей поездки в Москву.

- На сочинский фестиваль ездим ежегодно. Конкуренция огромная. В этом году в Сочи приехали 457 команд со всей России и из ближнего зарубежья. Даже из Великобритании. И то, что у нас из 16 команд четыре оказались в статусных лигах очень крутой результат! – рассказала Регина Шайхутдинова, директор Первой лиги в Уфе и директор официальной лиги КВН-Уфа. - Перед ребятами поставлены новые задачи, планка поднялась. Теперь хочется не просто поехать и выступить, а пройти в следующий тур. В конце марта состоится 1/8 финала, а в конце мая - четверть финала Премьер-лиги. Все игры проходят в Москве и транслируются на Первом канале.

Альбина Зубарева.

Фото Андрея Вдовина.