До Победы - 100 дней

30 января в центре Уфы зазвучала сирена. Люди тревожно переглядывались и направлялись на звук – к Гостиному двору. А из динамика звучал уже такой знакомый по кинохронике голос Левитана: «Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы…»

Война! У всех мороз пробежал по коже, а ведь этой записи вот уже 79 лет! А для ветеранов-фронтовиков голос диктора стал почти родным, хотя и не всегда они слышали хорошие новости.

С огромной признательностью за ратный и трудовой подвиг наших земляков на площади перед Гостиным двором открыли стелу отсчета «100 дней до Победы». Здесь собрались ветераны Великой Отечественной войны, труда, воспитанники детских, подростковых и молодежных клубов, кадеты, курсанты.

Обращаясь к ветеранам и гостям мероприятия, мэр Ульфат Мустафин отметил, что в годы войны Уфа поставляла для фронта снаряжение, боеприпасы, двигатели для военной техники. Отсюда начала свой славный боевой путь легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

- Сегодня в нашем городе активно ведется подготовка ко Дню Победы. В мае мы открываем памятник ушедшим на фронт землякам, который расположится на привокзальной площади железнодорожной станции «Уфа». Проводятся работы по реконструкции парка Победы. А сегодня мы открываем стелу с таймером обратного отсчета до 75-летия Великой Победы! Пусть этот день останется в памяти у всех, - добавил он.

От имени главы республики Радия Хабирова собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра Ирек Сагитов.

- Благодарность всем, кто своим трудом, а порой ценой жизни приближал Победу. Радостно видеть здесь молодежь, уважающую историю своей страны. Хочу поклониться нашим ветеранам и сказать им спасибо! – сказал он.

Перед собравшимися на площади выступили девушки в солдатских гимнастерках - группа барабанщиц и мажореток «Держава», а воспитанники школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева продемонстрировали номер высшего строевого пилотажа.

- Строевой подготовкой мы занимаемся с первого курса на плацу, а это выступление готовили месяц, - пояснил кадет Ильнур.

Ветераны были приятно удивлены, как молодые парни ловко маршируют, производят символические залпы из винтовок.

Выступая от имени фронтовиков, участник Великой Отечественной войны Кашшаф Аглетдинович Самигуллин поблагодарил городскую администрацию за теплое отношение и внимание к ветеранам.

Ребята из кадетского класса школы №41 также их.

- Мы усиленно готовимся по предмету «Начальная военная подготовка» и уже умеем собрать автомат и ходить строем, - пояснила десятиклассница Соня Беляева. – Ветераны у нас – частые гости, мы понимаем, какой подвиг они совершили, через что им пришлось пройти. И хотим стать похожими на них.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото: Рита ИШНИЯЗОВА.