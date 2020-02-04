Инициативы меняют жизнь

В 2020 году продолжится реализация программы поддержки местных инициатив. Активные жители подали 13 заявок на участие в конкурсном отборе. Семь из них поступило от жителей отдаленных территорий. Основной проблемой для них является отсутствие дорог.

Самохваловка – один из крупных населенных пунктов района. Жители принимают участие в работах по благоустройству, проводят совместные субботники, поддерживают порядок.

Актуальная проблема для них сегодня - строительство выезда на федеральную трассу М5. Оптимальным вариантом решения вопроса является благоустройство выезда по улице 1-й переулок Тюльпанов. Уличным комитетом принято решение об участии в республиканской программе по проекту «Закупка инертных материалов для обустройства дороги».

В Карпово ситуация схожая. В этом году будут обсыпаны дороги по улицам Воскресенской и Каскадной.

- Мы выбрали для нас и наших детей деревню Карпово. Ее любим всей душой - строимся, облагораживаем участки и придомовую территорию, сажаем деревья, цветы, поддерживаем чистоту и порядок на наших улицах. Дружим с соседями, вместе справляем праздники, ходим друг к другу в гости, стараемся помогать в сложных ситуациях. Отношения сложились хорошие, и теперь мы хотим облагородить территорию. Нам необходима дорога, - говорит Лидия Васильева.

В программу попала и улица Комфортная – важная транспортная артерия Елкибаево. Многие семьи здесь уже проживают в своих домах, кто-то еще строится. Напомним, что землю под строительство частных домов получили семьи многодетные, а также имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

В 2020 году в программе участвуют следующие проекты:

- приобретение инертных материалов для дорог деревни Карпово улиц Воскресенской и Каскадной, деревни Елкибаево улиц Комфортной и Блестящей, деревни Самохваловка переулка 1-й Тюльпанов;

- приобретение инертных материалов и резиновой крошки для спортивных площадок на территории МБОУ «Школа №74» и МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина»;

- благоустройство сквера на берегу озера Касимовское в мкр. Шакша;

- приобретение теневых навесов (веранд) для детских садов №232 и №263;

- приобретение окон для МБОУ Школа №70;

- установка детских и спортивных площадок на территории школы №78, переулке Строителей и улице Советов.