На страже чистоты улиц

Город еще не проснулся, а на улицах уже работают оранжевые большегрузы. Зима в самом разгаре: уже который день продолжаются снегопады, и вместе с тем продолжается планомерная уборка улиц коммунальными службами. От капризов природы комфорт горожан зависеть не должен, и потому на коммунальщиков возложена забота по созданию чистого и ухоженного облика района.

– Погода не дает нам расслабиться – трудимся в две смены, день и ночь по району курсируют КамАЗы, порой на трассы выходят до двадцати единиц техники, – говорит директор МБУ Служба по благоустройству Раушан Даянов.

К авралам коммунальщики привыкли. Но уж совсем непросто даются им последние дни: снегопадам нет конца, а столбик градусника скачет от нулевой отметки до -25° С за ночь, превращая в сплошной каток то, что таяло недавно. Если не успеть почистить, то через несколько часов все дороги превратятся в сплошную колею, а не посыпешь песко-соляной смесью, то под выпавшим снегом водителей будет ждать неприятный сюрприз в виде гололедицы… Словом, суеты хватает и работы невпроворот.

Так, сегодня водитель большегруза Валерий Толмин на ногах с семи утра. Получив на оперативном совещании задание на всю смену, он направляется к своему автомобилю. Каждый день перед выходом на линию обязательная процедура – осмотр состояния машин с механиком.

– Когда работаем в авральном режиме, каждая единица техники на счету, поэтому профилактический осмотр необходим ежедневно, – говорит главный инженер Службы по благоустройству Линаф Ахметов.

Сегодня улицах района действуют 43 единицы зимней техники. В арсенале КамАЗы, тракторы, погрузчики и грейдеры. В прошлом году предприятие получило 7 машин. А в этом автопарк пополнился еще двумя.

– Хорошо работать с утра – пока на улицах спокойно и нет машин. Единственная проблема – это оставленные на дорогах авто, – признается водитель, который за баранкой уже более десятка лет. За эти годы он многое повидал, но особенностью этой зимы считает бесснежное начало и обильные снегопады с наступлением нового года. Когда ему сообщили, что придется выходить на работу утром после праздников, он с пониманием отнесся к этому.

– Мне то что – в кабине тепло и не дует. А вот коллегам на улице придется нелегко, – говорит он, имея в виду на разгулявшийся и бросающий ледяную крупу прямо в лицо ветер.

Но ни сильные шторма, ни лютые морозы не отменяют работу: к тому времени, когда автомобили заполнят улицы города, дороги должны быть очищены.

– Согласно регламенту зимнего содержания, вся техника в первую очередь должна выходить на основные магистральные улицы, уже только после того как они очищены, переходим на второстепенные, – говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Эльдар Фахретдинов.

И вот многотонные машины выезжают из гаража в направлении улиц Правды, Центральной, Ухтомского, Новороссийской.

Сегодня в рейс вышли 20 автомобилей.

Корзинка

С помощью Службы по благоустройству с начала года было вывезено более двадцати тысяч кубометров снега. Обработка наледи традиционно производится специальными антигололедными реагентами. За это время на посыпку дорог и тротуаров было использовано 134 мешка бионорда, а это – 107,2 тонн, а также 289,5 тонн соли.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.