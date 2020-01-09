Тукаева, 46

На еженедельном селекторном оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем под руководством главы республики Радия Хабирова, разъяснили причины повышения платы за отопление, рассказали о системе молочных кухонь, туризме и транспорте.

Про отопление

Продолжается проверка МКД, в которых корректировка размера платы за отопление привела к ее значительному увеличению. О результатах доложил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

Всего по республике доначисления получили жители 485 домов. 66 нарушений выявили в работе общедомовых приборов учета, 98 - в части технического содержания и эксплуатации многоквартирных домов.

Специалисты проанализировали и сами начисления. Выяснилось, что в регионе некоторые приборы учета считывали объем потребленной тепловой энергии и горячего водоснабжения не в одном, а в двух и более зданиях. В ряде случаев был сделан некорректный учет площадей нежилых помещений. Порой плата начислялась по нормативам без учета фактического потребления или, наоборот, в расчет принималось тепло, поставленное в неотопительный период.

В течение трех месяцев продолжатся проверки, которые позволят подтвердить или опровергнуть начисления. Жителям домов стоит внимательно читать квитанции: здесь опубликуют разъяснения сложившейся ситуации. Совещания по данному вопросу будут проводиться каждую пятницу.

Про молоко

В Башкортостане создана уникальная для России система молочных кухонь. По словам Радия Хабирова, такой масштабной программы по обеспечению детей натуральной молочной продукции нет ни в одном регионе.

Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил, что в 2019 году в системе ГАУ РБ «Молочная кухня» создали производства в Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке, скоро заработает и в Сибае, два объекта расположены в Уфе. Планируется организация пункта в Месягутово.

Сейчас продукцию получают более 7 тысяч детей, и их число постоянно растет - родители малышей могут присоединиться к ним, обратившись в один из 84 пунктов выдачи.

Продукция молочных кухонь присутствует в рационах школ и детских садов – со многими операторами питания уже заключили договоры поставки на весь учебный год.

Про транспорт

С 1 июля 2020 года во всех автобусах должны быть установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. В ином случае перевозчик заплатит штраф - 30 тысяч при первом выявленном случае и до 1 млн рублей – при повторном.

По словам председателя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, нелегальные перевозчики постепенно уходят с рынка, составлено более 50 тысяч материалов об административных правонарушениях, 218 автобусов арестовано. Маршрутная сеть расширяется и корректируется с учетом интересов, появляются новые направления. Все больше перевозчиков присоединяются к единой республиканской системе оплаты проезда. В целом проведено 52,6 млн транзакций оплат проезда на общую сумму более 1 млрд рублей, из них 24 процента – по карте «Алга».

Про туризм

29 тысяч туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья для проведения новогодних каникул выбрали гостиницы и санатории республики. Об этом сообщил председатель Госкомтуризма РБ Салават Нафиков. Самым популярным местом стали горнолыжные курорты – их посетили более 99 тысяч человек, на 52,9% больше прошлогоднего показателя. На 42% увеличился приток гостей в музеях. Самым ярким событием зимы признали выступление Элвина Грея (Радик Юльякшин) в рамках фестиваля Terra Zima, где повеселились 5,5 тысячи зрителей. Еще одним массовым событием стал «Забег обещаний», собравший более 1200 спортсменов. Эстафету перехватил фестиваль воздухоплавателей, собравший аэронавтов из 18 городов и трех стран мира.

Юлия ПАХОМОВА.