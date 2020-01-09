Вслед за Пьером Безуховым

В школе №44 состоялась научно-практическая конференция Малой академии наук «Познание и творчество». В ней приняли участие школьники 5-11 классов.

Десятиклассница из школы №129 Рената Идрисова представила в секции «География» свою работу «Развитие агротуризма в Башкортостане».

- Я побывала во многих местах нашей республики, - говорит она, - поездки и натолкнули меня на идею: современному человеку было бы интересно погрузиться в деревенскую жизнь, познакомиться с бытом и обычаями башкир, с таким редким видом деятельности, как бортничество.

Рената даже определилась с местом – селом Верхнеяркеево Илишевского района. Сделала макеты помещений, где расположатся конюшня, коровник. Гостей планируется угощать блюдами национальной кухни. Сумма, которую предполагается потратить на осуществление бизнес-плана, составила, по расчетам школьницы, 2 млн 590 тысяч рублей, которые можно окупить, по ее мнению, за 27 месяцев.

А пока юная предпринимательница учится на

«отлично», больше всего ее увлекают математика, география, история.

В свободное время Рената занимается в ансамбле эстрадного танца «Акварель» в Доме детского творчества «Новатор», с будущей профессией пока не определилась.

Лев Волков из инженерного лицея №83 имени Матвея Пинского изобрел ветряной электрогенератор для индивидуального хозяйства. Конструкция может быть стационарной и портативной, работать под воздействием ветра и воды. Использовать генератор можно на даче, чтобы сэкономить потребление сетевого электричества.

- Научно-практической работой я увлекся в 9 классе, - рассказывает Лева, - мы вместе с папой занимаемся моделированием. Он дизайнер и учитель физики.

В октябре 2019 года Волков стал первым на региональном этапе WorldSkills, представив на секции «Моделирование» подводный скутер. В марте юноша должен пройти отборочный этап на Россию.

После окончания школы планирует поступление в вуз, где готовят инженеров-проектировщиков. Есть планы в будущем открыть производство, чтобы реализовать свои изобретения на практике.

- Работа должна приносить удовольствие и быть полезной для общества, - считает Лев, - человечество спасут альтернативные виды энергии, и я хочу в этом помочь.

В свободное время десятиклассник ходит с друзьями в спортзал. И читает. Сейчас – «Войну и мир».

- Мне ближе Пьер, который ищет себя, свое место в жизни, - делится он, - это свойственно молодым людям и сегодня.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

В 2019-2020 учебном году на городской этап

конкурса было представили 629 исследовательских работ.

В состав членов жюри вошли ученые ведущих вузов республики, доктора и кандидаты наук.