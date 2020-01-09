Хорошие привычки

Экологическая акция прошла в Центре детского технического творчества «Биктырыш». Все больше людей присоединяется к движению по защите окружающей среды и раздельному сбору отходов. На этот раз ребята не только узнали о том, как нужно собирать мусор и как его перерабатывают, но и внесли свой вклад. Они собрали и сдали на переработку 70 кг макулатуры.

Педагоги и воспитанники центра принимают участие в экологической акции уже не первый год. Ее активно поддерживают члены объединения «Юный журналист» под руководством Луизы Ахтямовой. Они не только собирают макулатуру и пластмассовые крышки, но и участвуют в городских субботниках, снимают на эту тему видеосюжеты и записывают рекламу для городского радио.

- Призываем всех присоединиться к доброму делу, начав раздельный сбор мусора, – говорит Луиза Ахтямова. - В нашем центре установлены специальные контейнеры для бумаги, стекла и пластика. Радует, что подрастающее поколение проявляет большой интерес к экоакциям. В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты к 2025 году. Но даже если это случится, за шесть лет мы накопим еще ни одну тонну упаковки, которые будут разлагаться минимум 400 лет. Действовать нужно уже сейчас.

Присоединиться к активистам несложно. Каждому из нас под силу отказаться от одноразовых вещей и практиковать раздельный сбор дома.

Начать стоит с того, что вам легче будет сдавать. Может быть, рядом с домом установлена корзина для ПЭТ-тары или открыт пункт сбора ТБО. Если этого нет, можно собирать отработанные батарейки, крышки или макулатуру. Много места, не займет, а сдать их можно на акциях в школах, детских садах, библиотеках. Важно следить за событиями, они довольно часто проходят в нашем районе.

Не стоит устанавливать сразу много дополнительных контейнеров, что может не понравится другим членам семьи. Для начала достаточно одной емкости. Складывайте туда все, что можно переработать. По мере заполнения – досортировывайте и сдавайте. Мусор, который вы отправляете на переработку, должен быть чистым и сухим.

В Уфе на переработку можно отправить ПЭТ-бутылки от напитков, кетчупов, косметики. Тара от пищевых продуктов перерабатывается отдельно от той, в которой хранилась бытовая химия и косметика. Также бутылки сортируют по цвету. Этикетки с бутылок снимать не надо. Также в качестве вторсырья еще послужат бутылки от бытовой химии с маркировками HDPE(02) и ПВД/LDPE(04) и пластиковые стаканчики и крышечки, игрушки, стройматериалы с маркировкой РР5.

А вот товары в упаковке PC/other экологи советуют не покупать, так как изделия из этого пластика не перерабатываются и содержат вредные вещества.

В качестве макулатуры можно сдавать газеты, офисную бумагу, старые журналы, книги, картонную упаковку от круп, зубной пасты и косметики.

Прозрачные, зеленые и коричневые стеклянные бутылки также можно отправить в переработку. Стекло при должном разделении можно возобновлять бесконечно.

Крышки от продуктовой тары, косметики и бытовой химии также собираются отдельно. Их можно сдать волонтерам эколого-благотворительного проекта «Крышечки спешат на помощь», который призван не только для сбора мусора, но помощь тяжелобольным пациентам паллиативного отделения Республиканского клинического онкологического диспансера.

Сырье принимается большим объемом, поэтому по всему городу можно найти контейнеры с логотипом акции - в них происходит первичное накопление. Если вы их не нашли поблизости - установите сами! Сбор можно организовать в офисе, школьном классе, да и просто подъезде.

Затем крышки отправляются в сбор пункта, где сортируются. Когда будет собрано 10 тонн, их заберут на переработку. Средства, вырученные от сдачи, пойдут на покупку современной, маневренной каталки для перемещения пациентов онкодиспансера.

Екатерина МАРКОВА.

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