С заделом на будущее

- Видите эти трубы? Вот – точка «входа» на газовый пункт. Диаметр их достигает 700 миллиметров. А уже внутри корпуса автоматика снижает давление, стабилизирует его для подачи голубого топлива в сети. Потому и секции, тянущиеся в сторону жилых кваратлов, меньше диаметром. Нагрузка на входе – 1,2 мегапаскаля, на выходе же – всего 0,6, - рассказывает начальник городской газовой службы южного района столицы Марат Хузин.

Вместе с его коллегами мы стоим рядом со вновь открывшимся после реконструкции газораспределительным комплексом. Расположенный в Нижегородке, он обеспечивает подачу топлива в центральную и южную части Уфы. Известно, что всего таких станций – три, данная была введена в строй в 1971 году.

Учитывая это, технологическое обновление не удивительно.

О вызвавших его причинах рассказал принявший участие в открытии мэр города Ульфат Мустафин.

- Раньше с приходом зимы мы уделяли повышенное внимание надежности оборудования на данном узле, понимая степень его изношенности. Сегодня же беспокоиться не о чем. Мощность подачи достигает 220 кубометров в час, что гораздо выше потребляемых объемов. Это значит, что мы уже сейчас сможем обеспечить строящиеся кварталы. А еще очень важно то, что новая станция обеспечивает топливом заводы и теплоснабжающие предприятия, - подчеркнул он.

Сочления труб в несколько этажей, циферблаты и целая серия разнообразных датчиков – вот что бросается в глаза при входе внутрь технического блока. Станция действует полностью в автоматическом режиме, все данные будут поступать в диспетчерский центр. Тем не менее дистанционное функционирование всех систем осуществляют люди. Так, в каждую из двух смен за работой комплекса следят шесть человек.

Сейчас эти специалисты рассказывают об устройстве комплекса.

- Поступающий газ проходит фильтрацию, которая включает четыре стадии. Затем - с помощью разнообразных задвижек и регуляторов аппаратура сбрасывает давление. Это на магистрали оно должно быть высоким, иначе не обеспечить транспортировку на сотни километров. А здесь насосов вы не найдете, - отмечают они.



Стоит сказать, что о необходимости реконструкции впервые заговорили еще в 2012 году. Проектирование началось некоторое время спустя, затем разработанный план был утвержден и согласован. К работам по демонтажу старого оборудования газовики приступили в 2018-м, установка нового заняла примерно год. Затем – апробация, техническая «подгонка», и – запуск в эксплуатацию.

Как отметили представители руководства Газпром, ввод обновленного блока прошел в рамках одной из программ по модернизации и развитию республиканских сетей. Сейчас параллельно с расширением трафика большое внимание уделяется безопасности хранения и потребления. Так, недавно башкирская газовая система прошла плановую проверку, чем подтвердила высокую степень надежности.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Особенное внимание уделено безопасности новой газовой станции. С одной стороны, она защищена от подтопления весенним паводком с другой - контроль помогают осуществить несколько видеокамер.