Семейный уик-энд

В воскресенье состоится открытие семейного зимнего фестиваля «Снежинка-2020», который пройдет на территории бывшего хутора Голодный, что находится на границе Башкортостана и Челябинской области, около остановочного пункта 1753 км железной дороги.

Доставку любителей снежных забав до места назначения организует туристический поезд «Снежинка» (по маршруту Дема – Симская – Дема) выделенный Башкортостанской пригородной пассажирской компанией.

– Фестиваль каждый год вызывает неизменный интерес у большого количества любителей зимнего отдыха, поэтому и нынче будет организован состав из 8 вагонов, – говорит пресс-секретарь БППК Сергей Спатар.

Февральский турфест проводится уже девятый год, в 2019-м в «Снежинке» путешествовали более тысячи уфимцев, старшему из которых исполнилось 65 лет, а младшему было всего 4. Особенностью фестиваля является пропаганда здорового образа жизни и привлечения к спорту – здесь нет места алкоголю и нездоровым развлечениям.

В программе – детские конкурсы, лыжные соревнования, ориентирование в лесу, горки и тюбинг, скалолазание, домбайский футбол, купание в проруби.

Среди завсегдатаев фестиваля есть и воспитанники дома творчества «Орион».

– Мы участвуем в нем с 2014 года, каждый раз от желающих нет отбоя, но так как необходимо и сопровождение взрослых, обычно ограничиваемся 10-12 детьми, – говорит руководитель группы, педагог Дворца творчества «Орион» Анастасия Костарева.

Принять участие в празднике может каждый «орионовец», но в основном это ребята, которые занимаются в кружках «Мир путешествий» и «Безопасный путь». Среди участников есть как новички, так и заядлые путешественники. Например, выпускник «Ориона» Айдар Сагидуллин, который одним из первых пришел в «Мир путешествий». Он отличался особым энтузиазмом и без него не обходилась ни одна поездка, будь то поход выходного дня или длительная.

– Несмотря на то, что он уже выпустился, все равно продолжает сопровождать нас в поездках, что очень отрадно, потому что я знаю, что у меня есть надежный и опытный помощник, – говорит Анастасия Григорьевна про своего воспитанника.

Айлина АРСЛАНОВА.

Корзинка

Туристический фестиваль «Снежинка» впервые был возобновлен в 2012 году клубом «Спутник», ежегодно Башкортостанская пригородная пассажирская компания РЖД предоставляет его участникам несколько вагонов для поездки на место проведения праздника.

Стоимость проезда в одну сторону от ст. Дема 276 рублей, а для учащихся и студентов по дневной форме обучения и приравненных к ним предоставляется 50% скидка.

Время отправления поезда из Демы – 7 ч. 58 мин., а обратно от станции Симская в 17 ч. 54 мин., от остановочного пункта 1753 км в 18 ч. 01 мин.