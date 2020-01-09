IQ – парк для бизнеса

Актуальные вопросы обсудили на очередном оперативном совещании в правительстве РБ, которое прошло под руководством главы Башкирии Радия Хабирова.

Про Послание

Говоря о Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, он отметил, что исполнение предложений, озвученных в документе, не менее важно, чем реализация указов глав государства. Руководитель республики попросил своих подчиненных разъяснить их суть населению, уточнив, что самое главное – это демография и поддержка семей.

Про школьное питание

Радий Хабиров озвучил информацию Контрольного управления при главе РБ, проверившего поставку продуктов в школьные столовые. Выяснилось, что в Уфимском и Кушнаренковском районах при приготовлении пищи совсем не использовали местные продукты.

Более того, в Кушнаренковском мясо, которым кормят детей, оказалось сомнительного качества. Согласно сопроводительным документам, мясные замороженные блоки, произведенные в Московской области, состояли из коллагенового белка и бразильской говядины. Руководитель региона обратился к главам указанных районов и предупредил, что проведет еще одну проверку.

Про предпринимателей

Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» появятся во всех районах и городах региона к 2024 году. Об этом доложила глава Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова:

- В целом на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году направлено более 1,2 млрд рублей. Деньги пошли для оказания поддержки и взращивания новых компаний, развития отраслей, содействия выходу региональных предприятий на новые рынки, в том числе внешние, и обеспечение доступа к финансовой поддержке и льготному финансированию.

В Уфе на улице Заки Валиди будет открыт IQ - парк в статусе регионального оператора Сколково, который активно включился в работу по формированию концепции. Парк станет уникальной инновационной площадкой в одном ряду с самыми яркими международными проектами. Он разместится в пустующем здании на улице Заки Валиди. VR – концепция парка будет представлена правительству Башкирии в конце января.

Про призыв

Итоги осенней призывной кампании подвел военный комиссар республики Игорь Харченко.

69 призывных комиссий работали с 1 октября, выполнив установленную норму в 4 398 человек. Всего на заседания призывных комиссий было вызвано 21 964 человека, из них 38 не прибыли без уважительных причин, 207 не явились для отправки в войска. За нарушение правил воинского учета 183 призывника привлекли к административной ответственности. Радий Хабиров уверен, что «уклонисты» вредят сами себе, ведь при вопросах трудоустройства многие должности можно занимать только при наличии службы в армии или освобождении по уважительным причинам

Про тарифы

Уфимский проект «Городская электричка» стал более доступным для пассажиров: раньше проезд из Демы в Шакшу стоил 67 рублей, а с 1 октября прошлого года - 22 рубля. Председатель Госкомитета РБ по тарифам Тимур Мухаметьянов уточнил, что это увеличило пассажиропоток на электричках в столице на 11 %, по республике – на 2,2%.

Радий Хабиров поручил на одном из ближайших «Транспортных часов» рассмотреть проблемы и перспективы развития пригородного и межмуниципального электротранспорта.

Председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк сообщила о плановом ежегодном росте тарифов для жителей республики с 1 июля 2020 года. Он составит по водоснабжению – 2,98 %, по водоотведению – 2,18 %, по тепловой энергии – 3,16 %, по электроэнергии – 5,05 %, по газу – 3 %.

Юлия Пахомова.