Первоклассники гимназии №84 совершили настоящее путешествие в прошлое и узнали, как жили их сверстники и что они умели делать. А также «заглянули» в гончарную мастерскую и научились делать глиняные горшочки.

Ребята стали участниками нового проекта исторического парка «Россия – Моя история». Сначала с помощью новейших технологий они увидели уклад простой деревенской избы в Древней Руси. А также узнали каким обязанностям сызмальства учили девочек и мальчиков.

- Как школьный предмет историю в начальных классах не изучают, но это не значит, что детям она неинтересна, - говорит начальник отдела по работе с клиентами Александра Бахшиева. – Мы адаптируем экскурсии под возраст слушателей, а использование новейших технологий делает информацию еще более доступной для их понимания.

Чтобы закрепить полученные знания, сразу после экскурсии ребята попали в «гончарную мастерскую», где под руководством педагога и художника ДПИ Юлии Ларц слепили горшочки для каши.

- Лепка из глины - не только увлекательное занятие, позволяющее создавать своими руками оригинальные изделия, - говорит Юлия Вячеславовна. - Занятия лепкой развивают или восстанавливают мелкую моторику рук, способствуют развитию творческого и пространственного мышления – снятию нервного напряжения. В ходе мастер-класса дети не только лепили горшочки, но и узнавали, как их украшали, обжигали в печи и украшали.

- У меня получился вот такой горшочек, - говорит ученица 1 Г класса гимназии № 84 Ксюша Гордеева. – Было непросто, я первый раз лепила из глины, а она совсем не похожа на пластилин. Поставлю в него свечку и подарю маме.

В мастерских прошлого ребята могут научиться не только лепке, но и освоить другие народные ремесла – ткачество, тиснение по коже и изготовлению национальных украшений.

Екатерина МАРКОВА.